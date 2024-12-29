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Melike Şahin'den hayatı hakkında samimi açıklamalar!

Melike Şahin, önceki gün bir YouTube programına katılarak kendisiyle ilgili samimi açıklamalarda bulundu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :29 Aralık 2024
Melike Şahin’den hayatı hakkında samimi açıklamalar!

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    Melike Şahin, önceki gün bir YouTube programına konuk oldu.

    Kendinden bahseden Şahin, "Zümrüdüanka gibi... Düşerken hemen buradan nasıl çıkacağız duygusuyla kuşatılmış birisiyim, yeniden kanatlanma bağımlısıyım. Ben küllerden doğrulup yeniden kanatlanmaya takıntılıyım. Bunları hiç anlatmadığım için tuzum kuru sanılıyor. Oysa çok hüzünlü ve sık sık düşen birisiyim. Ama özümde bir neşelilik var" dedi.

    Kariyer basamaklarını hızla tırmanan sanatçı, "Gözünüze güzel görünen, şöhret denilen arkadaşımız benim de kapımı çaldı. Ve ben tanınmaktan çok hoşlanan biri olmadım. İnsanlar hiç sen olmayan bir karakter yaratıp ona inanıyor. Artık biliyorum bu da böyle olmak durumunda ama bazen hâlâ 'O kişi ben değilim' diye bağırasım geliyor" sözleriyle şöhretle ilişkisini anlattı.

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