"Kuş" uçuyor! Ebru Şallı'nın firari eşi Uğur Akkuş'un 7 milyonluk lüks arabası icrada satışa çıktı

Ünlü manken Ebru Şallı ile olan olaylı evliliği ve boşanma haberleriyle magazin gündeminden düşmeyen iş insanı Uğur Akkuş'un son olarak kripto dolandırıcılığı iddiasıyla 15 yıl hapis cezasıyla yargılandığı ortaya çıktı.