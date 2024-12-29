"Kuş" uçuyor! Ebru Şallı'nın firari eşi Uğur Akkuş'un 7 milyonluk lüks arabası icrada satışa çıktı

Ünlü manken Ebru Şallı ile olan olaylı evliliği ve boşanma haberleriyle magazin gündeminden düşmeyen iş insanı Uğur Akkuş'un son olarak kripto dolandırıcılığı iddiasıyla 15 yıl hapis cezasıyla yargılandığı ortaya çıktı.
Ünlü manken Ebru Şallı ile olan olaylı evliliği ve boşanma haberleriyle magazin gündeminden düşmeyen iş insanı Uğur Akkuş'un son olarak kripto dolandırıcılığı iddiasıyla 15 yıl hapis cezasıyla yargılandığı ortaya çıktı.
Firari Uğur Akkuş'un davası ve evliliği hakkında birçok iddia gündeme gelirken, yaşanan yeni gelişme dikkat çekti.
İCRADAN SATIŞTA
Ünlü iş insanı Uğur Akkuş'un isminin baş harflerini taşıyan UA plakalı Cadillac arabası 7 milyon TL bedelle icradan satışa çıktı. İstanbul 25. İcra Dairesi, aracın satışından elde edilecek gelir bir bankanın olacak. Açık artırma usulüyle yapılacak satış 13 Ocak 2025 tarihinde gerçekleşecek.