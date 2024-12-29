Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka ayrılığında hedef gösterilen Gözde Gürkan konuştu!

Kubilay Aka ve Hafsanur Sancaktutan arasına giren kara kedi olarak gösterilen ve ayrılmalarına sebep olarak gösterilen Gözde Gürkan, çıkan haberlerle ilgili olarak, "Ben bu olaylara dahil olmak istemiyorum. Bende sabah bu haberlerle uyandım. Ne yaşadılar. Ne yaşamadılar bilmiyorum. Ona yorum yapmak bana düşmez. Bizim karavanda baş başa kalmamız gibi bir şey söz konusu olamaz. Kalabalık bir set. Kostümcüsü, makyajcısı herkes orada. Öyle bir şey mümkün mü? Bende haberleri Kubilay'a attım. Oda kusura bakma, seninle hiçbir ilgisi yok dedi. Çok üzülüyorum duruma...'' ifadelerini kullandı.

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