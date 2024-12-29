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Enis Destan ve Arzum Kuruçalı nişanlandı, ortalık karıştı I Kaynanadan gelinine veto! Yaş farkı çileden çıkardı

Enis Destan, antrenör sevgilisi Arzum Kuruçalı ile nişanlandı. Destan’ın annesi Gül Destan, yaptığı paylaşımla gelini ve nişanı onaylamadığını dile getirdi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :29 Aralık 2024
Enis Destan ve Arzum Kuruçalı nişanlandı, ortalık karıştı I Kaynanadan gelinine veto! Yaş farkı çileden çıkardı

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    Trabzonspor'un golcüsü ünlü futbolcu Enis Destan evlilik yolunda ilk adımı attı. Ünlü futbolcu bir süredir birlikte olduğu antrenör sevgilisi Arzum Kuruçalı ile nişanlandı. Ancak Enis Destan'ın annesi Gül Destan, oğlunun nişanlanmasıyla ilgili gece saatlerinde şaşırtan paylaşımlarda bulundu.

    Anne Destan, "Oğlumun tercih ettiği gelin hanımın kıyafetine bakın. Hiçbir şekilde yakıştıramıyorum. Ne fizik olarak ne yaşam tarzı olarak ne de yaş olarak... Bizim tercih etmediğimiz gelin adayı... Defalarca bu işin olmayacağını konuştuğumuz halde gelin hanım oğlumun yakasına yapışmış. Biz anne baba olarak nişanda bulunmadık. Kız her şeyi kendi planlamış. Acelesi var. Sonra elinden kaçar. Madem kendinden 10 yaş küçük birisiyle evlenmek istiyorsa sıradan bir fabrika ya da başka meslek dallarından kendine eş seçseydi. Amaç belli" diyerek ateş püskürdü.

    DENGİ DEĞİL!
    Sözlerine devam eden Gül Destan, "Enis'in yaşı biliniyor da bizim hiçbir şekilde tercih etmediğimiz gelin hanımın yaşı neden bilinmiyor? Çünkü 10 yaş büyük diye. Benim oğlumun dengi değil. Bulmuş pırlanta gibi genç yakışıklı, kalbi temiz kaçırır mı? Davul bile dengi dengine çalar. Biz oğlumuza kız istemeye gitmedik. Ailesini tanımıyoruz. Kendi aralarında ve kız tarafı planlı bir şekilde kendilerine göre ayarlamışlar. Her şeyin örf, adet, yolu, yordamı var. Ailece konuşulur. Bunların hiçbiri olmadı. Oğlumuzun yaşı evlilik için erken... Yangından mal kaçırır gibi aceleye getirdiler'' dedi.

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