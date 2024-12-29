Dünyanın en güzel 100 kadını açıklandı! Listede Türk güzeller yerini aldı

Dünyanın en prestijli güzellik listelerinden biri olan "The Candlers The 100 Most Beautiful Faces of 2024" yayınlandı. Türk güzellerin de listeye girmesi, Türkiye'deki medya ve sosyal medya platformlarında geniş yankı uyandırdı.

Hande Erçel (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

Dünya genelinde birçok hayran tarafından merakla beklenen bu liste, güzellik endüstrisindeki en tanınmış isimleri bir araya getiriyor. Listede yer alan isimler, hem kariyerleri hem de dış görünüşleriyle dikkat çekiyorlar. Bu sene de bu listeye Türkiye'den 5 isim girdi.