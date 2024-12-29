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Dünyanın en güzel 100 kadını açıklandı! Listede Türk güzeller yerini aldı

Dünyanın en prestijli “The Candlers The 100 Most Beautiful Faces of 2024” listesi açıklandı. Listeye Türkiye’den Hande Erçel, Afra Saraçoğlu, Özge Yağız, Su Burcu Yazgı Coşkun ve Sıla Türkoğlu girdi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :29 Aralık 2024
Dünyanın en güzel 100 kadını açıklandı! Listede Türk güzeller yerini aldı

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    Dünyanın en prestijli güzellik listelerinden biri olan "The Candlers The 100 Most Beautiful Faces of 2024" yayınlandı. Türk güzellerin de listeye girmesi, Türkiye'deki medya ve sosyal medya platformlarında geniş yankı uyandırdı.

    Hande Erçel (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Hande Erçel (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

    Dünya genelinde birçok hayran tarafından merakla beklenen bu liste, güzellik endüstrisindeki en tanınmış isimleri bir araya getiriyor. Listede yer alan isimler, hem kariyerleri hem de dış görünüşleriyle dikkat çekiyorlar. Bu sene de bu listeye Türkiye'den 5 isim girdi.

    Afra Saraçoğlu (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Afra Saraçoğlu (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

    TÜRK DAMGASI!
    Listenin 25. sırasından hem güzelliği hem de özel hayatıyla 2024 yılında gündemden düşmeyen Hande Erçel yer aldı. Afra Saraçoğlu ise bu sene listede üst basamaklara tırmanarak 57. sırada kendine yer buldu.

    Su Burcu Yazgı Coşkun (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Su Burcu Yazgı Coşkun (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

    Listedeki bir başka güzel Sıla Türkoğlu ise 74. oldu. Bu sezon atv ekranlarında "Bir Gece Masalı" dizisiyle fırtınalar estiren Su Burcu Yazgı Coşkun 83. sıradan listeye giriş yaptı.

    Özge Yağız (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Özge Yağız (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

    Özge Yağız da kendisine 97. sırada yer bularak dünya güzelleri arasına girdi.

    Sıla Türkoğlu (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Sıla Türkoğlu (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

    Sıla Türkoğlu, başarılı oyunculuğu ile dünya çapında tanınır bir hale geldi.

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