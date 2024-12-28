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Güzel oyuncu aradığı adamı yine bulamadı! Kubilay Aka ile Hafsanur Sancaktutan aşkı bitti

Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka aniden ayrıldı. Ortaya iki iddia atıldı. Aka’nın rol arkadaşı Gözde Duran’la yakınlaştığı öne sürüldü. Diğer iddia ise Aka’nın Nilperi Şahinkaya ile çektiği samimi video ilişkiyi bitirdi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :28 Aralık 2024
Güzel oyuncu aradığı adamı yine bulamadı! Kubilay Aka ile Hafsanur Sancaktutan aşkı bitti

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    En son verdiği röportajda "'Adam yok' dedim âlâsını buldum" diyen güzel oyuncu Hafsanur Sancaktutan yine yanıldı. Sancaktutan, Kubilay Aka ile bir süredir aşk yaşıyordu. Mutlu birlikteliklerini sürdüren ünlü çift cephesinden herkesi şaşkına çeviren bir hamle geldi. Aka ve Sancaktutan, sosyal medyada birbirini takip etmeyi bıraktı. Hatta çift, birlikte olan fotoğraflarını kaldırdı. Bu yaşananların ardından ortaya iki tane iddia atıldı.

    BOMBA İDDİALAR!
    Aka'nın Nilperi Şahinkaya ile samimi bir video paylaşması, Hafsanur Sancaktutan'ı kızdırdı. Bu durumun, çiftin arasındaki ilişkiyi sonlandırmasına neden olduğu iddia edildi. Bir diğer iddia ise Söylemezsem Olmaz programından geldi. İddiaya göre, Kubilay Aka rol arkadaşı Gözde Gürkan ile sette yakınlaştı. Hatta ikilinin karavanda öpüştüğü de öne sürüldü. Sancaktutan'ın ise bu olayı duyar duymaz Aka'yı terk ettiği söylendi.

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