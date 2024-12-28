Cevaplar "kesgin" değil! Kerem Atakan Kesgin ile Melisa Döngel arasında ayrılık çanları çalıyor

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Melisa Döngel, önceki gece Zincirlikuyu'da bir davete katıldı. Döngel muhabirlerle ayaküstü sohbet etti. 2024 yılına dair değerlendirme yapan Döngel "2024 yılı benim için çok verimli ve iyi geçti birçok projede yer aldım. Umarım her yıl benim yılım olur" dedi.

Melisa Döngel, yalnızca oyunculuk kariyeriyle değil, özel hayatıyla da sıkça gündeme geliyor (Takvim.com.tr | Foto Arşiv) 2025'ten de beklentisinin aynı yönde olduğunu belirten Döngel kıyafetleriyle ilgili gelen soruya ise "Kıyafetlere çok para harcamam ama alışveriş yapmayı severim. Uçuk paralar değil ama keyif alırım" diye yanıt verdi.