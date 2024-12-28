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Cevaplar "kesgin" değil! Kerem Atakan Kesgin ile Melisa Döngel arasında ayrılık çanları çalıyor

Kerem Atakan Kesgin ile aşk yaşayan Melisa Döngel, ayrılık iddiaları karşısında bir hayli ilginç tavırlar sergiledi. Güzel oyuncu, önce sustu sonra da "Her şey yolunda" diyerek kafaları karıştırdı.

Doğan Savaş Doğan Savaş
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :28 Aralık 2024
Cevaplar kesgin değil! Kerem Atakan Kesgin ile Melisa Döngel arasında ayrılık çanları çalıyor

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    Melisa Döngel, önceki gece Zincirlikuyu'da bir davete katıldı. Döngel muhabirlerle ayaküstü sohbet etti. 2024 yılına dair değerlendirme yapan Döngel "2024 yılı benim için çok verimli ve iyi geçti birçok projede yer aldım. Umarım her yıl benim yılım olur" dedi.

    Melisa Döngel, yalnızca oyunculuk kariyeriyle değil, özel hayatıyla da sıkça gündeme geliyor (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Melisa Döngel, yalnızca oyunculuk kariyeriyle değil, özel hayatıyla da sıkça gündeme geliyor (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

    2025'ten de beklentisinin aynı yönde olduğunu belirten Döngel kıyafetleriyle ilgili gelen soruya ise "Kıyafetlere çok para harcamam ama alışveriş yapmayı severim. Uçuk paralar değil ama keyif alırım" diye yanıt verdi.

    Kerem Atakan Kesgin ile Melisa Döngel arasında ayrılık çanları çalıyor (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Kerem Atakan Kesgin ile Melisa Döngel arasında ayrılık çanları çalıyor (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

    SUSTU KALDI!
    Muhabirlerin Kerem Atakan Kesgin ile ilişkisini sorması üzerine Döngel birkaç saniye susarak kısa bir sessizlik oluşturdu. Ardından "Teşekkür ederim" dedi. "Sessiz kaldınız ayrıldınız mı?" sorusuna ise "Her şey yolunda" diyerek cevap verdi.

    Melisa Döngel (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Melisa Döngel (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

    Bu cevap, çiftin ilişkisiyle ilgili soru işaretlerini artırdı.

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