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Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mario Icardi, futbolundan çok özel hayatıyla anıldı. Çünkü eşi Wanda Nara'nın skandalları onun futbol hayatını gölgede bıraktı. Wanda, onu şimdi de Rap'çi L-Gante ile aldattı. Bunun üzerine Icardi soluğu Arjantin'de aldı. Boşanma davası açtı. Skandallar bununla da sınırlı kalmadı. Wanda'nın Sivasspor'lu eski futbolcu Keita ile de aşk yaşadığı ortaya çıktı.

Wanda Nara Icardi'nin aldığı yüzüğü rapçi sevgilisi L-Gante'nin yanında taktı (Takvim.com.tr | Foto Arşiv) İşte iddiaların hedefindeki kadın, bu kez yüzükle gündemi salladı. Wanda Nara, Arjantin'deki villasında bir davet verip ailesini ağırladı. Bunlar arasında L-Gante de vardı. İkili bir fotoğraf paylaştı. Wanda'nın parmağındaki taşlı yüzüğü görenler şoka uğradı. Çünkü o yüzüğü kendisine Icardi almıştı. Hatta Kapalıçarşı'da bir kuyumcuya özel olarak yaptırmıştı.