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Wanda Nara Icardi'nin aldığı yüzüğü rapçi sevgilisi L-Gante'nin yanında taktı!

Wanda Nara, Icardi’yi kendisinden 16 yaş küçük rapçi L-Gante ile aldattı. Ama eşinin aldığı yüzüğü çıkarmadı! Aile yemeğinde yanında sevgilisi, parmağında da Icardi’nin aldığı 200 bin TL’lik yüzük vardı.

AYDIN HAMZA AYDIN HAMZA
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :27 Aralık 2024
Wanda Nara Icardi’nin aldığı yüzüğü rapçi sevgilisi L-Gante’nin yanında taktı!

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    Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mario Icardi, futbolundan çok özel hayatıyla anıldı. Çünkü eşi Wanda Nara'nın skandalları onun futbol hayatını gölgede bıraktı. Wanda, onu şimdi de Rap'çi L-Gante ile aldattı. Bunun üzerine Icardi soluğu Arjantin'de aldı. Boşanma davası açtı. Skandallar bununla da sınırlı kalmadı. Wanda'nın Sivasspor'lu eski futbolcu Keita ile de aşk yaşadığı ortaya çıktı.

    Wanda Nara Icardi'nin aldığı yüzüğü rapçi sevgilisi L-Gante'nin yanında taktı (Takvim.com.tr | Foto Arşiv) Wanda Nara Icardi'nin aldığı yüzüğü rapçi sevgilisi L-Gante'nin yanında taktı (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

    İşte iddiaların hedefindeki kadın, bu kez yüzükle gündemi salladı. Wanda Nara, Arjantin'deki villasında bir davet verip ailesini ağırladı. Bunlar arasında L-Gante de vardı. İkili bir fotoğraf paylaştı. Wanda'nın parmağındaki taşlı yüzüğü görenler şoka uğradı. Çünkü o yüzüğü kendisine Icardi almıştı. Hatta Kapalıçarşı'da bir kuyumcuya özel olarak yaptırmıştı.

    Wanda Nara Icardi'nin aldığı yüzüğü rapçi sevgilisi L-Gante'nin yanında taktı (Takvim.com.tr | Foto Arşiv) Wanda Nara Icardi'nin aldığı yüzüğü rapçi sevgilisi L-Gante'nin yanında taktı (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

    O dönem de Icardi ile fotoğraf çektirip "Size yüzük alan adama aşık olun" diye yazmıştı. Ancak hala evli olduğu ve boşanma davasının sürdüğü eşinin yüzüğünü yine taktı. Bu sefer yanında ise sevgilisi L-Gante vardı.

    Wanda Nara Icardi'nin aldığı yüzüğü rapçi sevgilisi L-Gante'nin yanında taktı (Takvim.com.tr | Foto Arşiv) Wanda Nara Icardi'nin aldığı yüzüğü rapçi sevgilisi L-Gante'nin yanında taktı (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

    HÜRREM SULTAN YÜZÜĞÜ
    Yıldız futbolcu Mario Icardi'nin Türkiye'den satın aldığı yüzüğün adı "Oval Sultan Hürrem Yüzüğü"ydü. Etrafı pırlantalarla çevrili yüzükteki kırmızı yakut ise görenleri büyüledi.

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