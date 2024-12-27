Güzel oyuncu Sera Tokdemir Pakistan’da hayranlarıyla bir araya geldi!

Türk dizileri dünyanın pek çok ülkesinde izlenme rekorları kırdı. Bu durum oyuncuların da şöhretini katladı. Onlar arasında oyuncu Sera Tokdemir de vardı. Güzel oyuncu Türkiye'yi temsilen marka elçisi olarak gittiği Pakistan'da hayranlarıyla bir araya geldi.

"Süperstar" olarak karşılandı. Güzel oyuncu ülkede reklam yüzü oldu. Reklam çekimlerinin ardından, 4 gün boyunca kendisi için düzenlenen etkinliklere katıldı. Binlerce hayranının görmek için birbiriyle yarışa girdiği bu etkinliklerde Tokdemir, büyük bir izdihama yol açtı.