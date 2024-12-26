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Zembilli’nin hikayesi geliyor!

Mert, yiğit delikanlılar ile yüreği yüzünden güzel kadınların yaşam mücadeleleri ve dillere destan olan sevdaları Zembilli’de ekrana gelecek. Zembilli, 3 Ocak cuma günü ilk bölümüyle atv’de yayınlanacak.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :26 Aralık 2024
Zembilli’nin hikayesi geliyor!

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    Atv'nin yapımını Üs Yapım, yapımcılığını Süreyya Yaşar Önal'ın üstlendiği yeni dizisi 'Zembilli' ilk bölümüyle 3 Ocak Cuma akşamı ekrana gelecek. Proje tasarımı Cemil Yavuz, senaryo ve hikâyesi Fatih Özcan'a ait olan 'Zembilli'de, yönetmen koltuğuna Ufuk Hakan Eren oturuyor. Toros Dağları'nın eteklerinde, denize sırtını dönmüş, yüzü Anadolu'ya bakan, yörüklerin yuvası, köyden büyükçe ama ilçeden küçükçe bir kasaba olan Zembilli'nin hikayesi izleyicilerin içini ısıtacak.

    DEV İSİMLER!
    Zembilli'nin kadrosunda Sude Zülal Güler, Emre Dinler, Damlasu İkizoğlu, Atakan Hoşgören, Yalçın Hafızoğlu, Özgür Cem Tuğluk, Melisa Bostancıoğlu, Dilaray Yeşilyaprak, Aykut Yılmaz, Murat Akkoyunlu, Ruhi Sarı, Murat Kılıç, Kadim Yaşar, Hilmi Özçelik, Elif Çakman, Şebnem Doğruer, Ayşen Sezerel, Elif İnci, Handan Yıldırım, Mehmet Ali Aslan, Burak Can Doğan ve Melis Özçimen gibi genç yetenekler ve deneyimli oyuncular yer alıyor.

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