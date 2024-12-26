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Ekrana kilitledi! Salı gününün en çok izleneni atv!

Atv, 24 Aralık’ta yayınladığı dizi ve programlarıyla, Kantar Medya tarafından yayınlanan ilk 100 yapım listesinde Tüm Kişiler kategorisinde ilk iki sıraya adını yazdırdı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :26 Aralık 2024
Ekrana kilitledi! Salı gününün en çok izleneni atv!

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    Hafta içi her gün atv'de yayınlanan, birbirinden farklı hikâyeleri ekranlara taşımaya devam eden Esra Erol'da, gün içerisinde yayınlanan 100 programın yer aldığı reyting ölçümünde Tüm Kişiler kategorisinde %7,05 izlenme oranı ve %27,56 izlenme payı alarak birinci sıraya yerleşti.

    BİR DİZİ BAŞARI!
    Bir Gece Masalı, bölümde yaşanan gelişmelerle hem sosyal medyada hem de TV ekranlarında ilgiyle takip edildi. Sevilen dizinin 17. Bölümü Tüm Kişiler'de %6,20 izlenme oranı ve %16,05 izlenme payı alarak en çok izlenen dizi oldu ve 100 program arasında ikinci sıraya yerleşti.

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