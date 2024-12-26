"50 milyona reklam aşkı yaşarım" sözleriyle dikkat çekmişti! Simge Ünal'dan açıklama geldi

Simge Ünal, geçtiğimiz gün Ataşehir'deydi. Geçmişten bu yana konuşulan, son dönemde ise Serenay Sarıkaya gibi isimlerin dahi adının geçtiği "reklam aşkları" konusu, Ünal'ın da gündemindeydi.Bir programda, "50 milyona reklam aşkı yaşarım" sözleriyle dikkat çeken Ünal, o sözlerinin yanlış anlaşıldığını dile getirerek şunları söyledi; "Esasında sözlerimi tam olarak o anlamda dile getirmedim. Günümüzde reklam aşkı yaşayan çok. Ben gerçek aşkı yaşamayı tercih ederim, orada da para konuşulmaz ama söz konusu reklamsa profesyonel düşünmekten kaçınmam, kameralar karşısında olabilir." sözleriyle açıklamalarına netlik kazandırdı.

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