PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Saklambaç Haberleri

"50 milyona reklam aşkı yaşarım" sözleriyle dikkat çekmişti! Simge Ünal'dan açıklama geldi

Simge Ünal, geçtiğimiz gün Ataşehir'deydi. Geçmişten bu yana konuşulan, son dönemde ise Serenay Sarıkaya gibi isimlerin dahi adının geçtiği "reklam aşkları" konusu, Ünal'ın da gündemindeydi.Bir programda, "50 milyona reklam aşkı yaşarım" sözleriyle dikkat çeken Ünal, o sözlerinin yanlış anlaşıldığını dile getirdi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :26 Aralık 2024
50 milyona reklam aşkı yaşarım sözleriyle dikkat çekmişti! Simge Ünal’dan açıklama geldi

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Simge Ünal, geçtiğimiz gün Ataşehir'deydi. Geçmişten bu yana konuşulan, son dönemde ise Serenay Sarıkaya gibi isimlerin dahi adının geçtiği "reklam aşkları" konusu, Ünal'ın da gündemindeydi.Bir programda, "50 milyona reklam aşkı yaşarım" sözleriyle dikkat çeken Ünal, o sözlerinin yanlış anlaşıldığını dile getirerek şunları söyledi; "Esasında sözlerimi tam olarak o anlamda dile getirmedim. Günümüzde reklam aşkı yaşayan çok. Ben gerçek aşkı yaşamayı tercih ederim, orada da para konuşulmaz ama söz konusu reklamsa profesyonel düşünmekten kaçınmam, kameralar karşısında olabilir." sözleriyle açıklamalarına netlik kazandırdı.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    CANLI | Narin Güran cinayetinde kritik gün! 2. duruşma başlıyor
    AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten teğmenler için sokak çağrısı yapan CHP’li Yankı Bağcıoğlu’na tepki: Vesayeti canlandırma çabası
    Binance
    İşten ayrılana ayda 20.646 TL! İşsizlik maaşları değişti | Kim ne kadar alacak? Hali hazırda işsizlik maaşı alanlara yansıyacak mı?
    Karar Resmi Gazete’de | İkinci el otomotiv ticaretinde kritik düzenlemeler
    Fenerbahçe’den Galatasaray’a transfer çalımı! Slovak stoper için flaş hamle
    Ekrem İmamoğlu’nun göreve geldiği gibi Mezarlıklar Müdürlüğü’ne sürdüğü Ramazan Minder’e Cumhurbaşkanlığı ödülü
    Araç girişlerine izin yok! Beyoğlu Tepebaşı’ndaki İSPARK’a acil kodlu tahliye
    Kazakistan’da yolcu uçağı düştü! Bakü-Grozni seferinde feci kaza: 32 kişi kurtuldu
    Başkan Erdoğan’dan Beştepe’de düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Ödülleri’nde önemli açıklamalar
    TCMB duyurdu: 2025 Para Politikası Raporu yayımlandı
    PYD Suriye’de silah bırakmak için şart koşup pazarlık istedi! HTŞ ve SMO’yu çatıştırma sinsiliği: Türkiye çekilirse Colani ile anlaşırız
    Balıkesir’deki patlamada hayatını kaybedenlere son veda! Kimi işe yeni girmiş kimi ise birim değiştirmiş
    Başkan Erdoğan’dan AK Parti grup toplantısında önemli açıklamalar
    Fenerbahçe’den dev sürpriz! Eski yıldız dönüyor