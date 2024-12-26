2024’ün ’en’leri! GQ Man of the Year 2024 özel sayısı 5 farklı kapakla çıktı: Afra Saraçoğlu, Gökçe Bahadır, Mert Demir...

Dergiye konuşan Bahadır, "Ne yaşadıysam hep kendi seçimlerimi tercih ettim. Verdiğim kararların iyi ya da kötü sonuçlanması bende bir pişmanlık yaratmadı" ifadelerini kullandı.

Afra Saraçoğlu.

"Yılın Göz Alıcı Başarısı" ödülünü alan Afra Saraçoğlu, "Attığımız her adımda biraz daha şekilleniyoruz, cesaretimizi ne kadar sürdürebilirsek o kadar güçlü oluyor değişimlerimiz" dedi.