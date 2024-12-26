2024’ün ’en’leri! GQ Man of the Year 2024 özel sayısı 5 farklı kapakla çıktı: Afra Saraçoğlu, Gökçe Bahadır, Mert Demir...

Geçtiğimiz günlerde düzenlenen GQ Man of the Year 2024 gecesinde "Yılın Kadını" ödülünü alan güzel oyuncu Gökçe Bahadır, kırmızılar içinde adeta büyüledi.
Geçtiğimiz günlerde düzenlenen GQ Man of the Year 2024 gecesinde "Yılın Kadını" ödülünü alan güzel oyuncu Gökçe Bahadır, kırmızılar içinde adeta büyüledi.
Dergiye konuşan Bahadır, "Ne yaşadıysam hep kendi seçimlerimi tercih ettim. Verdiğim kararların iyi ya da kötü sonuçlanması bende bir pişmanlık yaratmadı" ifadelerini kullandı.
"Yılın Göz Alıcı Başarısı" ödülünü alan Afra Saraçoğlu, "Attığımız her adımda biraz daha şekilleniyoruz, cesaretimizi ne kadar sürdürebilirsek o kadar güçlü oluyor değişimlerimiz" dedi.
Bu sene şarkılarıyla birlikte yaptığı çıkışla adından söz ettiren ve "Yılın Hype"ı ödülünü alan Mert Demir de, Men Of The Year 2024 yılının kapak yıldızlarından biriydi.
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Oyunculukta zirve yürüyüşünü sürdüren Burak Berkay Akgül, 2024'ü "Yılın Yükselen Yıldızı" ödülünü alarak taçlandırmıştı. Genç oyuncu; deneyimleri, merakı, mutluluğu ve hayata dair arayışı sayesinde bugün olduğu kişi haline geldi.