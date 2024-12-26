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2024’ün 'en'leri! GQ Man of the Year 2024 özel sayısı 5 farklı kapakla çıktı: Afra Saraçoğlu, Gökçe Bahadır, Mert Demir...

GQ Türkiye Men Of The Year 2024 özel sayısı 5 farklı kapakla çıktı. Afra Saraçoğlu, Gökçe Bahadır, Mert Demir, Zafer Algöz ve Burak Berkay Akgül dergi için kamera karşısındaydı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :26 Aralık 2024
2024’ün ’en’leri! GQ Man of the Year 2024 özel sayısı 5 farklı kapakla çıktı: Afra Saraçoğlu, Gökçe Bahadır, Mert Demir...

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    Geçtiğimiz günlerde düzenlenen GQ Man of the Year 2024 gecesinde "Yılın Kadını" ödülünü alan güzel oyuncu Gökçe Bahadır, kırmızılar içinde adeta büyüledi.

    GQ Man of the Year 2024 gecesinde ʺYılın Kadınıʺ ödülünü alan güzel oyuncu Gökçe Bahadır. (Takvim.com.tr)GQ Man of the Year 2024 gecesinde ʺYılın Kadınıʺ ödülünü alan güzel oyuncu Gökçe Bahadır. (Takvim.com.tr)

    Dergiye konuşan Bahadır, "Ne yaşadıysam hep kendi seçimlerimi tercih ettim. Verdiğim kararların iyi ya da kötü sonuçlanması bende bir pişmanlık yaratmadı" ifadelerini kullandı.

    Afra Saraçoğlu.Afra Saraçoğlu.

    "Yılın Göz Alıcı Başarısı" ödülünü alan Afra Saraçoğlu, "Attığımız her adımda biraz daha şekilleniyoruz, cesaretimizi ne kadar sürdürebilirsek o kadar güçlü oluyor değişimlerimiz" dedi.

    Mert Demir. (Takvim.com.tr foto arşiv)Mert Demir. (Takvim.com.tr foto arşiv)

    Bu sene şarkılarıyla birlikte yaptığı çıkışla adından söz ettiren ve "Yılın Hype"ı ödülünü alan Mert Demir de, Men Of The Year 2024 yılının kapak yıldızlarından biriydi.

    Zafer Algöz. (Takvim.com.tr foto arşiv)Zafer Algöz. (Takvim.com.tr foto arşiv)

    Oyunculuğun ve insanları gülümsetmenin yalnızca bir meslek olmadığını kanıtlayan bir usta: Zafer Algöz!

    Burak Berkay Akgül. (Takvim.com.tr foto arşiv)Burak Berkay Akgül. (Takvim.com.tr foto arşiv)

    Oyunculukta zirve yürüyüşünü sürdüren Burak Berkay Akgül, 2024'ü "Yılın Yükselen Yıldızı" ödülünü alarak taçlandırmıştı. Genç oyuncu; deneyimleri, merakı, mutluluğu ve hayata dair arayışı sayesinde bugün olduğu kişi haline geldi.

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