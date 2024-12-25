Gökçe Bahadır'dan çocuk açıklaması: "Olursa güzel olur"

Müzisyen Emir Ersoy'la evli olan oyuncu Gökçe Bahadır, önceki gün Etiler'deydi. Oyunculuğunun yanı sıra sesiyle çok konuşulan Bahadır, "Emir, orkestra arkadaşları ile prova yaparken bende onlara katılıyorum ve çok güzel vakit geçiriyoruz. Şarkı söylemeyi çok seviyorum. Teklif gelirse Emir'le birlikte şarkı söylemek ve albüm yapmak isterim" dedi.

"KISMET" DEMİŞTİ

Son dönemde anne olmak istediği konuşulan güzel oyuncu, "Emir de, ben de çocukları seviyoruz ama şimdilik bir şey yok. İlerde tabii ki bir çocuğum olsun isterim" dedi. Emir Ersoy da geçtiğimiz günlerde, "Kısmet böyle işler... Biz karşı değiliz böyle bir duruma... Hiçbir şeyi sakınmıyoruz. Olursa güzel olur" diyerek çocuk istediğinin sinyalini vermişti.