PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Saklambaç Haberleri

Gökçe Bahadır'dan çocuk açıklaması: "Olursa güzel olur"

Ünlü oyuncu Gökçe Bahadır, önceki gün Etiler'de objektiflere yansıdı. Gazetecilerle ayaküstü sohbet eden ünlü isim çocuk sorularına "Emir de, ben de çocukları seviyoruz ama şimdilik bir şey yok. İlerde tabii ki bir çocuğum olsun isterim" dedi.

AYDIN HAMZA AYDIN HAMZA
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :25 Aralık 2024
Gökçe Bahadır’dan çocuk açıklaması: Olursa güzel olur

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Müzisyen Emir Ersoy'la evli olan oyuncu Gökçe Bahadır, önceki gün Etiler'deydi. Oyunculuğunun yanı sıra sesiyle çok konuşulan Bahadır, "Emir, orkestra arkadaşları ile prova yaparken bende onlara katılıyorum ve çok güzel vakit geçiriyoruz. Şarkı söylemeyi çok seviyorum. Teklif gelirse Emir'le birlikte şarkı söylemek ve albüm yapmak isterim" dedi.

    "KISMET" DEMİŞTİ
    Son dönemde anne olmak istediği konuşulan güzel oyuncu, "Emir de, ben de çocukları seviyoruz ama şimdilik bir şey yok. İlerde tabii ki bir çocuğum olsun isterim" dedi. Emir Ersoy da geçtiğimiz günlerde, "Kısmet böyle işler... Biz karşı değiliz böyle bir duruma... Hiçbir şeyi sakınmıyoruz. Olursa güzel olur" diyerek çocuk istediğinin sinyalini vermişti.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    CHP’li belediyeden milyarlık vurgun! Bakanlık inceleme başlattı
    2025 asgari ücret 22 bin 104 TL olarak açıklandı! Başkan Erdoğan paylaştı: Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun
    Son dakika: Balıkesir’de patlayıcı üretilen fabrikada patlama! Ölü ve yaralılar var
    2025 asgari ücreti dolar bazında ne kadar arttı? İşte yeni rakam
    ASGARİ ÜCRET 2025 | 8 kaleme zam geliyor! Maaşlar değişti
    Galatasaray yönetimi o isim için 15 milyon Euro’yu gözden çıkardı
    Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten Turkuvaz’daki Para Sohbetleri’nde önemli açıklamalar
    Narin Güran cinayetinde aile toplantısı görüntülerinin bilirkişi incelemesi tamamlandı!
    Paulo Dybala ile ilgili gerçek belli oldu! Galatasaray’da flaş gelişme
    Suriye’de tokat yiyen CIA Yunan basınından tehdit etti: Türkiye evinde darbe alabilir | Michael Rubin’den şeytani İsrail-YPG planı
    46 BİN TL UCUZ EMEKLİLİK | Doğum ve askerlik borçlanması değişiyor
    Ahmed el Şara’dan yeni Suriye açıklaması: Tüm muhalif gruplar kendini feshederek Savunma Bakanlığı altında birleşecek
    Marcus Rashford transferinde Galatasaray ve Fenerbahçe’ye kötü haber
    Millete kılıç çeken teğmenler için hesap vakti! YDK İhraç gündemiyle toplanıyor: Tarih belli oldu
    DEM yine Türkiye partisi olmam dedi! Akla ziyan bildiri PKK’yı meşrulaştırma emeli: Hükümet YPG ile masaya otursun