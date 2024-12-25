Çağatay firarda! Aslıhan Malbora sevgilisinin o hareketine anlam veremedi: "Bence siz onu yakalayın ona sorun"

Aslıhan Malbora, önceki gün yeni aşkı Çağatay Ulusoy ile birlikte Barcelona tatili dönüşünde İstanbul Havaalanı'nda görüntülendi.
Aslıhan Malbora, önceki gün yeni aşkı Çağatay Ulusoy ile birlikte Barcelona tatili dönüşünde İstanbul Havaalanı'nda görüntülendi.
Basın mensuplarını görünce sevgilisini yalnız bırakan Ulusoy, başka bir kapıdan kaçtı.
Malbora ise, "Bence siz onu yakalayın ona sorun" diyerek güldü.
Ardından hızlı adımlar ile havaalanından ayrılan Malbora, sevgilisi Ulusoy kendisini yalnız bırakınca bir hayli şaşırdı.