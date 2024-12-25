"Gizem"li annne | Uzun süredir ekranlarda olmayan Gizem Karaca hamile mi?

En son "Safir" dizisiyle ekranlarda gördüğümüz oyuncu Gizem Karaca, yıllar önce İstanbul'u terk edip İzmir'e yerleşmişti.
En son "Safir" dizisiyle ekranlarda gördüğümüz oyuncu Gizem Karaca, yıllar önce İstanbul'u terk edip İzmir'e yerleşmişti.
Eşi Kemal Ekmekçi ile birlikte İzmir'de sakin bir hayat süren Karaca, bahçeli ve havuzlu evinde günlerini geçiriyordu. Hakkında yapılan 'köyüne döndü' yorumlarına çok sinirlenen Karaca, son dönemde setlerden uzak olmasıyla dikkat çekiyordu.
Doğayla iç içe yaşayan ve lüks eviyle sık sık gündeme gelen Karaca hakkında yeni bir iddia gündeme geldi.
Son dönemde kendisine gelen projeleri reddetmesiyle dikkat çeken ünlü oyuncunun hamile olduğu iddia edildi. Anne olmaya hazırlanan Gizem Karaca'nın ekranlara bir süre daha ara vereceği de söylenenler arasında...