"Gizem"li annne | Uzun süredir ekranlarda olmayan Gizem Karaca hamile mi?

Gizem Karaca ve Kemal Ekmekçi. (Takvim.com.tr foto arşiv)

Eşi Kemal Ekmekçi ile birlikte İzmir'de sakin bir hayat süren Karaca, bahçeli ve havuzlu evinde günlerini geçiriyordu. Hakkında yapılan 'köyüne döndü' yorumlarına çok sinirlenen Karaca, son dönemde setlerden uzak olmasıyla dikkat çekiyordu.