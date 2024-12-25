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"Gizem"li annne | Uzun süredir ekranlarda olmayan Gizem Karaca hamile mi?

Uzun süredir hiçbir projede yer almayan Gizem Karaca hakkında şaşırtan bir iddia ortaya atıldı. 7 yıldır Kemal Ekmekçi ile evli olan Karaca’nın hamile olduğu öne sürüldü. Hatta anne olmaya hazırlanan Gizem Karaca'nın ekranlara bir süre daha ara vereceği de söylenenler arasında...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :25 Aralık 2024
Gizemli annne | Uzun süredir ekranlarda olmayan Gizem Karaca hamile mi?

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    En son "Safir" dizisiyle ekranlarda gördüğümüz oyuncu Gizem Karaca, yıllar önce İstanbul'u terk edip İzmir'e yerleşmişti.

    Gizem Karaca ve Kemal Ekmekçi. (Takvim.com.tr foto arşiv)Gizem Karaca ve Kemal Ekmekçi. (Takvim.com.tr foto arşiv)

    Eşi Kemal Ekmekçi ile birlikte İzmir'de sakin bir hayat süren Karaca, bahçeli ve havuzlu evinde günlerini geçiriyordu. Hakkında yapılan 'köyüne döndü' yorumlarına çok sinirlenen Karaca, son dönemde setlerden uzak olmasıyla dikkat çekiyordu.

    Gizem Karaca. (Instagram)Gizem Karaca. (Instagram)

    Doğayla iç içe yaşayan ve lüks eviyle sık sık gündeme gelen Karaca hakkında yeni bir iddia gündeme geldi.

    Gizem Karaca. (Instagram)Gizem Karaca. (Instagram)

    Son dönemde kendisine gelen projeleri reddetmesiyle dikkat çeken ünlü oyuncunun hamile olduğu iddia edildi. Anne olmaya hazırlanan Gizem Karaca'nın ekranlara bir süre daha ara vereceği de söylenenler arasında...

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