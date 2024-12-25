Aşkın peşini "Burak"tı! Bestemsu Özdemir ayrılığın ardından ilk kez konuştu

Bestemsu Özdemir bir süredir kendisi gibi oyuncu Burak Deniz ile gözlerden uzak bir aşk yaşıyordu. Özdemir, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Gazetecilerle ayaküstü sohbet eden oyuncu, Deniz'le ilişkisi hakkında konuştu. Burak Deniz ile ayrıldıklarını açıklayan Özdemir, "Markete girdiğimiz zaman çok aç olduğumuz anlarda her şeyi almak isteriz ama tok olduğumuzda ihtiyacımız kadar alırız. Biraz ona benzetiyorum ben, bazen duygusal olarak aç hissediyoruz ve elemeyi doğru yapamıyoruz" dedi.

GÜZEL AYRILDIK

Sözlerine devam eden güzel oyuncu, "Çok da konuşmaya gerek yok bence... Gerildim, o ismi bana sormanızı gerektirecek bir durum yok. Herkes kendi yolunda güzel güzel devam ediyor. Ben söylemek istemezdim ama saygı çerçevesinde çok güzel şekilde yolları ayırdık. Hayat bazen insanlara ayrı yollar çizebiliyor" ifadelerini kullandı.