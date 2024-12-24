Murat Övüç’ten Bülent Ersoy açıklaması: Gaf yaptım, beni affedin!

"Bülent Ersoy'un takıları sahte" sözleriyle gündeme gelen ve kısa süre önce Bülent Ersoy'un ayaklarına kapanırken çekilen fotoğrafını paylaşarak özür dileyen Murat Övüç, o gün yaşananları Pınar Kerimoğlu'na anlattı.

Övüç, o anları şu şekilde dile getirdi: "Bülent Ersoy'un evinin girişinde burundan ve ağızdan sürüntü alıp test yaptılar. Temiz çıktıktan sonra içeri alındım ve Diva'dan özür diledim. Onun yaşına hürmeten ayaklarına kapandım. 'Bir gaf yaptım, beni affedin' dedim. O da, 'Siz benim evladımsınız' diyerek yanıt verdi."