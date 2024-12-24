İsmail Demirci ile mutlu bir evlilik süren Hande Soral’dan samimi açıklamalar!

Hem oyunculuğu hem de güzelliğiyle dikkatleri üzerine çeken Hande Soral, önceki gün A PARA'da Sinan Özedincik ve Merve Yurtyapan'ın sunumuyla yayınlanan "Biz Bize" programına konuk oldu.

Programda sempatik tavırlarıyla dikkat çeken Soral, sorulan sorulara içtenlikle cevap verdi. Aile hayatından bahseden güzel oyuncu, "Büyük bir aileyiz. Hayattaki tek motivasyonum ailemdeki huzur. Oğlum Ali'nin teyzesi, dayısı, dede ve büyük anneleriyle büyümesini istiyorum. Ailenin tek torunu olunca el üstünde tutuluyor" dedi.



SAĞLIKLI DEĞİL!

Eşi İsmail Demirci'nin de oyuncu olmasıyla ilgili konuşan ve pek fazla eşiyle birlikte projelerde yer almak istemediğini belirten güzel oyuncu, "Sette, evde bir arada olmanın sağlıklı olduğunu düşünmüyorum. İsmail ile sinema olabilir ama dizide bir arada olmayı istemem" diyerek eşiyle birlikte uzun solukla yapımlarda bir arada oynamak istemediğini söyledi.