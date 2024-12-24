Gözün Ak"aydın" | Fenerbahçe'nin yıldızı Samet Akaydın'dan sevgilisiyle ilk fotoğraf: Kalpler havada uçuştu

Sosyal medya paylaşımları ve özel hayatıyla sık sık adından söz ettiren Hazal Çağlar, çapkınları peşinden koşturuyordu.
Sosyal medya paylaşımları ve özel hayatıyla sık sık adından söz ettiren Hazal Çağlar, çapkınları peşinden koşturuyordu.
Ünlü oyuncunun Yunanistan Süper Lig takımlarından Panathinaikos'a kiralanan, bu sezon Fenerbahçe'ye dönen Samet Akaydın'la birlikte olduğu ortaya çıkmıştı.
Akaydın, Çağlar'ın 22 Ekim'deki paylaşımına adını yazarak kırmızı kalp emojisini eklemişti. Şimdi ise gözlerden uzak ilişkilerine devam eden ikiliden ilk fotoğraf geldi.
İlişkileri hakkında konuşmayan ünlü çift, sosyal medyadan birlikteliklerini ilan etti. Samet Akaydın, Instagram'da Hazal Çağlar'la ilk fotoğrafını paylaştı. Çağlar da sosyal medya hesabında milli futbolcuyu ismini yazıp kalp ekleyerek paylaştı.