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Gözün Ak"aydın" | Fenerbahçe'nin yıldızı Samet Akaydın'dan sevgilisiyle ilk fotoğraf: Kalpler havada uçuştu

Bir dönem adından sıkça söz ettiren Hazal Çağlar, çapkınları peşinden koşturuyordu ancak gönlünü milli futbolcu Samet Akaydın'a kaptırmıştı. Hazal Çağlar ve Samet Akaydın sosyal medya hesaplarından aşk karelerini yayınladı. Aşıkların fotoğrafları sosyal medyada gündem oldu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :24 Aralık 2024
Gözün Akaydın | Fenerbahçe’nin yıldızı Samet Akaydın’dan sevgilisiyle ilk fotoğraf: Kalpler havada uçuştu

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    Sosyal medya paylaşımları ve özel hayatıyla sık sık adından söz ettiren Hazal Çağlar, çapkınları peşinden koşturuyordu.

    Hazal Çağlar. (Instagram)Hazal Çağlar. (Instagram)

    Ünlü oyuncunun Yunanistan Süper Lig takımlarından Panathinaikos'a kiralanan, bu sezon Fenerbahçe'ye dönen Samet Akaydın'la birlikte olduğu ortaya çıkmıştı.

    Samet Akaydın. (Instagram)Samet Akaydın. (Instagram)

    Akaydın, Çağlar'ın 22 Ekim'deki paylaşımına adını yazarak kırmızı kalp emojisini eklemişti. Şimdi ise gözlerden uzak ilişkilerine devam eden ikiliden ilk fotoğraf geldi.

    Samet Akaydın ve sevgilisi Hazal Çağlar. (Instagram)Samet Akaydın ve sevgilisi Hazal Çağlar. (Instagram)

    İlişkileri hakkında konuşmayan ünlü çift, sosyal medyadan birlikteliklerini ilan etti. Samet Akaydın, Instagram'da Hazal Çağlar'la ilk fotoğrafını paylaştı. Çağlar da sosyal medya hesabında milli futbolcuyu ismini yazıp kalp ekleyerek paylaştı.

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