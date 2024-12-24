Hande Yener’e kraliçe tacı eşliğinde ödül!

Hande Yener, geçtiğimiz bahar ayında Orta Doğu Teknik Üniversitesi öğrencilerinin sosyal medya üzerinden yaptığı çağrıya kayıtsız kalmamış ve ekibi ile birlikte ücretsiz olarak bir konser düzenlemişti.

Büyük ses getiren konserin ardından Yener, "Zombi" isimli yeni şarkısının klibinde ODTÜ'lü öğrencilerle kamera karşısına geçmişti. Orta Doğu Teknik Üniversitesi öğrencilerinin oylarıyla belirlenerek yılın enlerinin ödüllendirildiği Kristal Ağaç Ödül Töreni'nde Yener, "Pop Müziğin Kraliçesi Onur Ödülü"nü kraliçe tacı ile birlikte teslim aldı.