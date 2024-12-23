Wanda Nara ve Keita Balde'nin ilişkisini eski eş doğruladı! "İkisinin kamera kayıtları var elimde"

Galatasaraylı yıldız oyuncu Mario Icardi, futbolundan çok özel hayatıyla anıldı. Eşi Wanda Nara , onu Rap'çi L-Gante ile aldattı. Bunun üzerine Icardi soluğu Arjantin'de aldı.

Keita Balde ve Simona Guatieri. (Instagram)

Hatta 2 yıl süren yasak ilişkiyi, kanıtlarıyla mahkemeye sundu. Bu iddiayı doğrulayan bir iddia da Keita Balde'nin eski eşi Simona Guatieri'den geldi. Simona Mitre de eski eşi Keita Balde ile Wanda Nara'nın görüştüklerini gösteren kamera kayıtlarının elinde olduğunu söyledi.