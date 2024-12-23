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Wanda Nara ve Keita Balde'nin ilişkisini eski eş doğruladı! "İkisinin kamera kayıtları var elimde"

Wanda Nara, Icardi’yi rapçi L-Gante ile aldattı. Icardi, Wanda’nın kendisine daha önce de Sivassporlu Keita ile ihanet ettiğini açıkladı. Bu bombayı Keita’nın eski eşi de doğruladı: İkisinin kamera kayıtları var elimde.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :23 Aralık 2024
Wanda Nara ve Keita Balde’nin ilişkisini eski eş doğruladı! İkisinin kamera kayıtları var elimde

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    Galatasaraylı yıldız oyuncu Mario Icardi, futbolundan çok özel hayatıyla anıldı. Eşi Wanda Nara, onu Rap'çi L-Gante ile aldattı. Bunun üzerine Icardi soluğu Arjantin'de aldı.

    Wanda Nara ve Mauro Icardi. (Takvim.com.tr foto arşiv)Wanda Nara ve Mauro Icardi. (Takvim.com.tr foto arşiv)

    Boşanma davası açtı. Wanda'nın skandalları bununla sınırlı kalmadı. Icardi, Wanda Nara'nın, kendisini Sivassporlu Keita Balde ile aldattığını duyurdu.

    Keita Balde ve Simona Guatieri. (Instagram)Keita Balde ve Simona Guatieri. (Instagram)

    Hatta 2 yıl süren yasak ilişkiyi, kanıtlarıyla mahkemeye sundu. Bu iddiayı doğrulayan bir iddia da Keita Balde'nin eski eşi Simona Guatieri'den geldi. Simona Mitre de eski eşi Keita Balde ile Wanda Nara'nın görüştüklerini gösteren kamera kayıtlarının elinde olduğunu söyledi.

    Keita Balde. (Takvim.com.tr foto arşiv)Keita Balde. (Takvim.com.tr foto arşiv)

    Şu bomba iddialarda bulundu:

    Keita ile Mayıs 2022'de evlendik ve bir rüya yaşadığımı sanıyordum ama durum öyle değilmiş. İki ay sonra bu kadının (Wanda Nara)] kocası benimle temasa geçti ve kocamla karısının kendi evinde buluştuklarını söyledi. Elimde kanıtlar var. Ama en vahimi ise bu kadın bana Dubai'de birkaç gün boyunca kocamla birlikte olduğunu gösteren mesajlar atıp fotoğaflar yolladı. Daha fazla ayrıntı paylaşmayacağım çünkü korkunçlar.
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