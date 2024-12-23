Hadise ile Sinan Akçıl arasındaki kavga alevlendi!

Popçu Hadise katıldığı bir programda eski aşklarından birisi için, "Bana telefonunu şarj etmemi söyledi, bilgisayara bağladım. 'Her şeyi senkronize etmek ister misin?' yazısı çıktı, evet'e bastım. Kendisinin aynada çekilmiş fazla aşırı pozları çıktı karşıma. Hiç yakışmıyor. Her şeyi izledim. İyiki de izledim" dedi.

Bunun üzerine Sinan Akçıl, "Ben o hikayeyi öyle hatırlamıyorum'' diyerek sözleri üzerine aldı. Konuya spor yorumcusu ve eski hakem Ahmet Çakar da dahil oldu. Çakar, katıldığı bir programda Hadise için açtı ağzını, yumdu gözünü. Çakar, "Hadise terbiyesiz bir kadınmış. Hadise görgüsüz bir kadınmış. 10 yıl sonra şu konuşmadan ne kadar varoş ve Kezban olduğunu anlamış oluyorum" dedi.