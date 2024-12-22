"Şefkatli" anne! Yasemin Şefkatli güzel haberi verdi: "Allah kimseyi evladıyla sınamasın"

İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli çifti, 2021 yılında Zincirlikuyu'da bir otelde yapılan gösterişli düğünle dünyaevine girmişti. Geçtiğimiz ocak ayında anne-baba olmanın heyecanını yaşamıştı. İkiz çocukları dünyaya gelen çift, ilk kez anne ve babalık duygusunu tatmıştı. Ayel'in doğduktan sonra bazı sağlık sorunları olduğunu sosyal medyadan takipçileriyle paylaşan Şefkatli, sevinçli haberi aylar sonra verdi. Şefkatli, ikizleriyle yaptığı yeni paylaşımına "Şükür... Beklerken çıldırdık" notunu düştü. Şefkatli, kalp rahatsızlığı yaşayan ve iki kez operasyon geçiren Ayel ile ilgili güzel haberi de duyurdu. Ünlü isim, "Bugün Ayelikom için güzel haberler aldık. Allah kimseyi evladıyla sınamasın. Hadi bitti, gitti diyelim" ifadelerini kullandı.

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