Melek Mosso kariyerinin başında yaşadıklarını anlattı: Zorbalığa uğradım

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Melek Mosso, önceki gün YouTube'da bir programa katıldı. Programda müzik kariyerinde zorbalıklara uğradığını söyleyen Mosso, "Elimi uzattığımda havada bırakan kadın sanatçı oldu. Aynı masada oturduk. Yarım saat benimle konuşmadı. Masada sadece ikimiz vardık. Beni görmezden geldi çünkü o zaman benden çok daha üst seviyedeydi. Ama ne oldu? Zaman değişti şimdi ben onu geçtim" dedi.

Melek Mosso (Takvim.com.tr | Foto Arşiv) "SESİ DE YOK"

"Yıllar sonra karşılaştığınızda siz ona aynı şeyi yaptınız mı?" sorusuna Mosso, "Hayır asla yapmadım. Kişi kendinden bilir işi. Ben böyle bir hareket yapamam kimseye. Bu beni üzerdi" cevabını verdi.