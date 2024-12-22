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Melek Mosso kariyerinin başında yaşadıklarını anlattı: Zorbalığa uğradım

Melek Mosso, kariyerinin başında zorbalığa uğradığını açıkladı. Mosso, “Elimi uzattığımda havada bırakan bir kadın oldu. Zaman değişti, ben onu geçtim” dedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :22 Aralık 2024
Melek Mosso kariyerinin başında yaşadıklarını anlattı: Zorbalığa uğradım

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    Melek Mosso, önceki gün YouTube'da bir programa katıldı. Programda müzik kariyerinde zorbalıklara uğradığını söyleyen Mosso, "Elimi uzattığımda havada bırakan kadın sanatçı oldu. Aynı masada oturduk. Yarım saat benimle konuşmadı. Masada sadece ikimiz vardık. Beni görmezden geldi çünkü o zaman benden çok daha üst seviyedeydi. Ama ne oldu? Zaman değişti şimdi ben onu geçtim" dedi.

    Melek Mosso (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Melek Mosso (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

    "SESİ DE YOK"
    "Yıllar sonra karşılaştığınızda siz ona aynı şeyi yaptınız mı?" sorusuna Mosso, "Hayır asla yapmadım. Kişi kendinden bilir işi. Ben böyle bir hareket yapamam kimseye. Bu beni üzerdi" cevabını verdi.

    Melek Mosso (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Melek Mosso (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

    "Arkanızdan konuşulduğunu duyuyor musun? Hiç kulağınıza geldi mi?" sorusuna sanatçı, "Evet çok duyuyorum. 'Her şey de bu kıza yarıyor', 'Sesi de yok halbuki', 'Hep bu kız öne geçiyor', 'Yapmacık' gibi şeyler konuşulduğunu duyuyorum. Hiç öyle değilim halbuki" cevabını verdi.

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