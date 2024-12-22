Güney yıldızı! Cansu Dere Şili’li sevenleri ile buluştu

Rol aldığı dizileriyle tüm dünyada olduğu gibi Güney Amerika'da da geniş hayran kitlesine sahip olan Cansu Dere önceki akşam Şili'nin başkenti Santiago'da bir etkinliğe katıldı. Tören öncesi ve sonrasında hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaşan Dere, Mega Tv'ye de verdiği özel röportaj aynı gün yayınlandı. Güzel oyuncu, Şili ve karşılaştığı sevgi hakkında, "Kendi ülkemden bu kadar uzakta, böyle sevildiğimi bilmek beni çok mutlu ediyor. İşimin sınırları aşmış olması gurur verici. Şili'ye hiç gelmemiştim, burayı çok çekici buluyorum. Ve burada olduğun için çok mutluyum. Kuzey ve güneyi de görmek isterim çünkü çok farklı manzaralar olduğunu biliyorum" diye konuştu.

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