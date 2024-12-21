O defteri kapamadı! Güçlü Mete ile ikinci baharını yaşayan Ceyda Düvenci’den evlilik sinyali

Ceyda Düvenci, kendisi gibi oyuncu olan Bülent Şakrak ile 2015 yılında evlenmişti. Şakrak'tan Ali adında bir oğlu bulunan Düvenci, 8 yıl süren evliliğini 10 Temmuz 2023'te sonlandırmıştı.
Ceyda Düvenci, kendisi gibi oyuncu olan Bülent Şakrak ile 2015 yılında evlenmişti. Şakrak'tan Ali adında bir oğlu bulunan Düvenci, 8 yıl süren evliliğini 10 Temmuz 2023'te sonlandırmıştı.
Boşanma olayını hemen atlatan ve yeni hayatına çabuk adapte olan Düvenci, radyocu Güçlü Mete ile yeni bir ilişkiye adım atmıştı. Daha önce verdiği bir röportajda çok mutlu olduğunu dile getiren Düvenci, evlilik sorularına verdiği yanıtla dikkat çekti.
Önceki gün Nişantaşı'nda görüntülenen Ceyda Düvenci, "2024 ile vedalaşıyorum" deyince muhabir "Güzel giden bir birlikteliğiniz var bir sürpriz bekleyelim mi?" diye sordu.
"VEDALAŞMAM!"
Düvenci "Benim için hayat zaten her gün sağlıklı uyanıyorsam, sevdiklerimle uyanıyorsam yeni bir sürpriz güzel bir sürpriz... Geçen gün Nükhet Duru dedi; bana doğum günüm ne zaman diye soruyorlar 'bugün diyorum' dedi. Ben de öyle düşünüyorum çok mutluyum, çok huzurluyum hayatımda böyle devam etmesi de en güzel sürpriz" dedi.
"O defter kapandı mı?" sorusu üzerine ise oyuncu "Hayatta hiçbir şeyle vedalaşmam her zaman merhaba derim" yanıtını verdi.