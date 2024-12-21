O defteri kapamadı! Güçlü Mete ile ikinci baharını yaşayan Ceyda Düvenci’den evlilik sinyali

Ceyda Düvenci (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

"VEDALAŞMAM!"

Düvenci "Benim için hayat zaten her gün sağlıklı uyanıyorsam, sevdiklerimle uyanıyorsam yeni bir sürpriz güzel bir sürpriz... Geçen gün Nükhet Duru dedi; bana doğum günüm ne zaman diye soruyorlar 'bugün diyorum' dedi. Ben de öyle düşünüyorum çok mutluyum, çok huzurluyum hayatımda böyle devam etmesi de en güzel sürpriz" dedi.

"O defter kapandı mı?" sorusu üzerine ise oyuncu "Hayatta hiçbir şeyle vedalaşmam her zaman merhaba derim" yanıtını verdi.