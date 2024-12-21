PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Saklambaç Haberleri

O defteri kapamadı! Güçlü Mete ile ikinci baharını yaşayan Ceyda Düvenci'den evlilik sinyali

Bülent Şakrak ile 8 yıllık evliliğini bitiren sonra aradığı aşkı Güçlü Mete'de bulan Ceyda Düvenci, tekrar evlenebileceğinin sinyalini verdi. Düvenci, evlilik defterinin kapanmadığını söyledi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :21 Aralık 2024
O defteri kapamadı! Güçlü Mete ile ikinci baharını yaşayan Ceyda Düvenci’den evlilik sinyali

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Ceyda Düvenci, kendisi gibi oyuncu olan Bülent Şakrak ile 2015 yılında evlenmişti. Şakrak'tan Ali adında bir oğlu bulunan Düvenci, 8 yıl süren evliliğini 10 Temmuz 2023'te sonlandırmıştı.

    Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak 8 yıllık evliliğini sonlandırdı (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak 8 yıllık evliliğini sonlandırdı (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

    Boşanma olayını hemen atlatan ve yeni hayatına çabuk adapte olan Düvenci, radyocu Güçlü Mete ile yeni bir ilişkiye adım atmıştı. Daha önce verdiği bir röportajda çok mutlu olduğunu dile getiren Düvenci, evlilik sorularına verdiği yanıtla dikkat çekti.

    Ceyda Düvenci ve Güçlü Mete (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Ceyda Düvenci ve Güçlü Mete (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

    Önceki gün Nişantaşı'nda görüntülenen Ceyda Düvenci, "2024 ile vedalaşıyorum" deyince muhabir "Güzel giden bir birlikteliğiniz var bir sürpriz bekleyelim mi?" diye sordu.

    Ceyda Düvenci (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Ceyda Düvenci (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

    "VEDALAŞMAM!"
    Düvenci "Benim için hayat zaten her gün sağlıklı uyanıyorsam, sevdiklerimle uyanıyorsam yeni bir sürpriz güzel bir sürpriz... Geçen gün Nükhet Duru dedi; bana doğum günüm ne zaman diye soruyorlar 'bugün diyorum' dedi. Ben de öyle düşünüyorum çok mutluyum, çok huzurluyum hayatımda böyle devam etmesi de en güzel sürpriz" dedi.

    "O defter kapandı mı?" sorusu üzerine ise oyuncu "Hayatta hiçbir şeyle vedalaşmam her zaman merhaba derim" yanıtını verdi.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    Başkan Erdoğan’dan Suriye halkına mektup
    Almanya’da Noel pazarına araç ile saldırı: Ortalık kana bulandı! Çok sayıda ölü ve yaralı var: Tepkiler peş peşe geldi
    Akıldan Kalbe
    ABD’den dikkat çeken Colani adımı: 10 Milyon dolarlık ödül kaldırıldı
    Başkan Erdoğan’dan AK Parti Mardin 8. Olağan İl Kongresi’nde önemli açıklamalar
    Milyonluk jest: Hazal Subaşı biricik sevgilisi Oğuzhan Koç için kesenin ağzını açtı!
    Kim Milyoner Olmak İster’de nefesler tutuldu: Yarışmacı geceye damga vurdu! 1 milyonluk soruya adım adım
    Özlem Gürses gözaltına alındı
    ÖZEL | Eyüpspor - Fenerbahçe maçı sonrası gerginlik!
    Başkan Erdoğan’dan Donald Trump’ın övgülerine yanıt: Doğru söze ne denir? Tespitler yerinde
    Vatandaş endişeli! Bayrampaşa’daki ölüm korkuluklarına CHP’li İBB’den akla ziyan önlem
    Yenidoğan Çetesi soruşturmasında yeni gelişme! İlişkili 13 hastane ve 3 şirkete TMSF kayyum olarak atandı
    Netanyahu’nun askerleri ABD’de gazeteci! Kimi İsrail ordusundan kimi istihbarat ajansından: Takvim.com.tr tek tek deşifre etti
    Uyarı üstüne uyarı! Hafta sonu plan yapanlar dikkat! İstanbul’a yağmur geliyor | HAVA DURUMU
    Fenerbahçe’den 3 bomba birden! Branco çıldırdı