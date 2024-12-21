Milyonluk jest: Hazal Subaşı biricik sevgilisi Oğuzhan Koç için kesenin ağzını açtı!

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Demet Özdemir'den boşandıktan sonra aşk hayatına ara veren Oğuzhan Koç, gönlünü güzel oyuncu Hazal Subaşı'ya kaptırdı. Yaz aylarında başladığı konuşulan ilişki, herkesi şaşkına çevirse de ikili birbirine çok yakıştırılmıştı.

Hazal Subaşı biricik sevgilisi Oğuzhan Koç için kesenin ağzını açtı (Takvim.com.tr | Foto Arşiv) Gittikleri her davette mutlu olduklarını dile getiren çift, birbirlerine olan aşklarını her fırsatta gösteriyordu. Hatta Subaşı, "Aradığınız aşkı bulduğunuza inanıyor musunuz?" sorusuna "Evet, her şey çok güzel" diyerek cevap vermişti.