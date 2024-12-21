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Milyonluk jest: Hazal Subaşı biricik sevgilisi Oğuzhan Koç için kesenin ağzını açtı!

Lüks saatlere olan merakıyla bilinen şarkıcı Oğuzhan Koç’a, sevgilisi Hazal Subaşı’ndan büyük jest. Subaşı, sevgilisine yaklaşık 500 bin TL değerinde Rolex saat hediye etti.

Doğan Savaş Doğan Savaş
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :21 Aralık 2024
Milyonluk jest: Hazal Subaşı biricik sevgilisi Oğuzhan Koç için kesenin ağzını açtı!

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    Demet Özdemir'den boşandıktan sonra aşk hayatına ara veren Oğuzhan Koç, gönlünü güzel oyuncu Hazal Subaşı'ya kaptırdı. Yaz aylarında başladığı konuşulan ilişki, herkesi şaşkına çevirse de ikili birbirine çok yakıştırılmıştı.

    Hazal Subaşı biricik sevgilisi Oğuzhan Koç için kesenin ağzını açtı (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Hazal Subaşı biricik sevgilisi Oğuzhan Koç için kesenin ağzını açtı (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

    Gittikleri her davette mutlu olduklarını dile getiren çift, birbirlerine olan aşklarını her fırsatta gösteriyordu. Hatta Subaşı, "Aradığınız aşkı bulduğunuza inanıyor musunuz?" sorusuna "Evet, her şey çok güzel" diyerek cevap vermişti.

    Hazal Subaşı biricik sevgilisi Oğuzhan Koç için kesenin ağzını açtı (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Hazal Subaşı biricik sevgilisi Oğuzhan Koç için kesenin ağzını açtı (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

    SERVET ÖDEDİ!
    Sevgilisi Oğuzhan Koç'un lüks saatlere olan tutkusunu bilen Hazal Subaşı, büyük bir jest yaptı. Oğuzhan Koç'a Rolex marka bir saat hediye etti. Güzel oyuncu sevgilisini mutlu etmek için 14 bin dolar yani yaklaşık 500 bin TL'yi gözden çıkardı.

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