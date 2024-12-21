PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Saklambaç Haberleri

Icardi ihaneti belgelerle ispatladı! Wanda Nara ve Keita Balde’nin ilişkisini mahkemeye sundu

Yıldız futbolcu Mauro Icardi, boşanma davası için harekete geçti. Wanda Nara’nın kendisini o dönem İnter’de forma giyen Keita Balde ile 2 yıl boyunca aldattığını belgeleyen fotoğraf ve videoları mahkemeye gönderdi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :21 Aralık 2024
Icardi ihaneti belgelerle ispatladı! Wanda Nara ve Keita Balde’nin ilişkisini mahkemeye sundu

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Mauro Icardi ve Wanda Nara'nın boşanma davası, sadakatsizlik iddiaları, hararetli hukuki anlaşmazlıklar ve son derece kişisel ifşaların manşetlere taşınması kamuoyunun gündemine oturdu.

    Mauro Icardi ve Wanda Nara (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Mauro Icardi ve Wanda Nara (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

    Son olarak Nara'nın, Icardi'yi evlilikleri sırasında aldattığı iddiası ortaya atıldı. Galatasaray'da oynayan Mauro Icardi, Wanda Nara'nın kendisine ihanet ettiği mesajları ve videoları mahkemeye sundu.

    Keita Balde (Takvim Gazetesi)Keita Balde (Takvim Gazetesi)

    "HARİKA BİR KADINSIN"
    Icardi, Nara'nın Inter'de oynadığı dönemde eski takım arkadaşı Keita Balde ile birlikte olduğunu iddia etti. Icardi, Nara'yı suçlayarak "Milano'daki evimde eski takım arkadaşlarımdan biriyle birlikteydin" dedi.

    Wanda Nara (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Wanda Nara (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

    Öte yandan İspanyol gazeteci Jordi Martin de 2023 yılında Balde'nin Nara'ya iltifat ettiği bir ses kaydı yayınlamıştı. O ses kaydı ise şöyleydi: Sen gerçekten harika bir kadınsın, inanılmaz bir kalbin var.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    Başkan Erdoğan’dan Suriye halkına mektup
    ABD’den dikkat çeken Colani adımı: 10 Milyon dolarlık ödül kaldırıldı
    Akıldan Kalbe
    Başkan Erdoğan’dan AK Parti Mardin 8. Olağan İl Kongresi’nde önemli açıklamalar
    Milyonluk jest: Hazal Subaşı biricik sevgilisi Oğuzhan Koç için kesenin ağzını açtı!
    Almanya’da Noel pazarına araç ile saldırı: Ortalık kana bulandı! Çok sayıda ölü ve yaralı var: Tepkiler peş peşe geldi
    Kim Milyoner Olmak İster’de nefesler tutuldu: Yarışmacı geceye damga vurdu! 1 milyonluk soruya adım adım
    Özlem Gürses gözaltına alındı
    ÖZEL | Eyüpspor - Fenerbahçe maçı sonrası gerginlik!
    Başkan Erdoğan’dan Donald Trump’ın övgülerine yanıt: Doğru söze ne denir? Tespitler yerinde
    Vatandaş endişeli! Bayrampaşa’daki ölüm korkuluklarına CHP’li İBB’den akla ziyan önlem
    Yenidoğan Çetesi soruşturmasında yeni gelişme! İlişkili 13 hastane ve 3 şirkete TMSF kayyum olarak atandı
    Netanyahu’nun askerleri ABD’de gazeteci! Kimi İsrail ordusundan kimi istihbarat ajansından: Takvim.com.tr tek tek deşifre etti
    Uyarı üstüne uyarı! Hafta sonu plan yapanlar dikkat! İstanbul’a yağmur geliyor | HAVA DURUMU
    Fenerbahçe’den 3 bomba birden! Branco çıldırdı