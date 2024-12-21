Icardi ihaneti belgelerle ispatladı! Wanda Nara ve Keita Balde’nin ilişkisini mahkemeye sundu

Wanda Nara (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

Öte yandan İspanyol gazeteci Jordi Martin de 2023 yılında Balde'nin Nara'ya iltifat ettiği bir ses kaydı yayınlamıştı. O ses kaydı ise şöyleydi: Sen gerçekten harika bir kadınsın, inanılmaz bir kalbin var.