Icardi ihaneti belgelerle ispatladı! Wanda Nara ve Keita Balde’nin ilişkisini mahkemeye sundu

Mauro Icardi ve Wanda Nara'nın boşanma davası, sadakatsizlik iddiaları, hararetli hukuki anlaşmazlıklar ve son derece kişisel ifşaların manşetlere taşınması kamuoyunun gündemine oturdu.
Mauro Icardi ve Wanda Nara'nın boşanma davası, sadakatsizlik iddiaları, hararetli hukuki anlaşmazlıklar ve son derece kişisel ifşaların manşetlere taşınması kamuoyunun gündemine oturdu.
Son olarak Nara'nın, Icardi'yi evlilikleri sırasında aldattığı iddiası ortaya atıldı. Galatasaray'da oynayan Mauro Icardi, Wanda Nara'nın kendisine ihanet ettiği mesajları ve videoları mahkemeye sundu.
"HARİKA BİR KADINSIN"
Icardi, Nara'nın Inter'de oynadığı dönemde eski takım arkadaşı Keita Balde ile birlikte olduğunu iddia etti. Icardi, Nara'yı suçlayarak "Milano'daki evimde eski takım arkadaşlarımdan biriyle birlikteydin" dedi.
Öte yandan İspanyol gazeteci Jordi Martin de 2023 yılında Balde'nin Nara'ya iltifat ettiği bir ses kaydı yayınlamıştı. O ses kaydı ise şöyleydi: Sen gerçekten harika bir kadınsın, inanılmaz bir kalbin var.