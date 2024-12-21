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Can borcu start veriyor! İlk bölümüyle Atv 'de başlıyor

Atv ekranlarında ilk bölümü ile bu akşam yayınlanacak olan "Can Borcu" dizisi, etkileyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla izleyicileri ekran başına kilitlemeye geliyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :21 Aralık 2024
Can borcu start veriyor! İlk bölümüyle Atv ’de başlıyor

İÇİNDEKİLER

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    Dramatik hikayesiyle izleyiciyi derin duygulara sürükleyecek olan "Can Borcu" bu akşam başlıyor. Dizinin ilk bölüm konusu kısaca şöyle; Başarılı bir avukat olan Mehmet eşinin ölümü sonrası kızı Doğa ile sorunlar yaşamaya başlar. Annesinin ölümünden babasını sorumlu tutan Doğa ergenliğinin de getirdiği öfke nöbetleriyle babasını aşırı zorlamaktadır. İkili arasındaki gerilim, Doğa'nın intihar teşebbüsüyle zirveye ulaşır.

    Handan ve Celal'in kusursuz görü-nen evlilikleri, 25. evlilik yıldönümlerinde büyük bir darbe alır. Handan'ın içine kocasının kendisini aldatıyor olabileceği şüphesi yerleşir. Handan her ne kadar bu şüpheyi kalbinden uzak tutmaya çalışsa da, kocasının kendisini aldattığına dair aldığı bir telefon onun için sonun başlangıcı olacaktır. Kızını intihar teşebbüsünden kurtarmak için yola düşen Mehmet'le, kocasını basmak için otele giden Handan'ın yolları acı bir tesadüfle kesişecektir.

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