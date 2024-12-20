Zirveye kuruldu! "Kuruluş Osman" rekora uçtu

'Kuruluş Osman' 175. bölümü ile yine reyting rekoru kırdı. Yüzde 6,06 reyting, yüzde 14,67 izlenme payı elde ederek ABC1 kategorisi'nde günün en çok izlenen yapımı olarak birinci sıraya çıktı. Dizinin 175. Bölümünde Osman Bey, Akhisar Kalesi'ni fethetti. Akhisar Kalesi'ni kuşatan Osman Bey ve Alplarının; gülle ateşleriyle surları dövüp gedik açmaları Bizans ordusunun son direnişini kırdı. Bizans Komutanları Lucas ve Hristo surlardan halatlarla kaçarak kaleyi terk ederken Osman Bey, Alplarıyla Akhisar Kalesi'ni ele geçirdi. Fetih ardından Kayı sancakları gururla burçlara çekilirken Osman Bey ordusuna "Beyler! Alplar! Hamd olsun ki 'Sefer bizim, zafer Allah'ındır' diye çıktığımız bu akın fetih ile taçlandı! Din-i mübin-i İslam ile aydınlanacak, Türk'ün töresi ile erince kavuşacak olan Akhisar Kalesi, gayrı yurt toprağıdır!" şeklinde hitap ederek zaferi kutladı.

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