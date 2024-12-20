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Yüzde "yüz" panik! Makyajsız yakalanan Afra Saraçoğlu'ndan muhabirlere: "Ne olur çekmeyin"

Afra Saraçoğlu, önceki gün Bebek’te üç beş tur atarken görüntülendi. Ancak fotoğraflarının çekildiğini anlayınca panikledi. Muhabirlere “Arkadaşlar ne olur çekmeyin. Yeni kalktım makyajım yok” dedi.

AYDIN HAMZA AYDIN HAMZA
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :20 Aralık 2024
Yüzde yüz panik! Makyajsız yakalanan Afra Saraçoğlu’ndan muhabirlere: Ne olur çekmeyin

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    Ünlü oyuncu Afra Saraçloğu, son dönemde en çok konuşulan isimlerden biri olmayı başardı.

    Afra Saraçoğlu. (INSTAGRAM)Afra Saraçoğlu. (INSTAGRAM)

    Hem Türkiye'de hem de özellikle Arap ülkelerinde şöhretin zirvesine çıktı. Güzelliği de bakışları üzerinde topladı! Ancak sokak hali ile gazetecilerin karşısına çıkınca büyük panik yaşadı.

    Afra Saraçoğlu. (INSTAGRAM)Afra Saraçoğlu. (INSTAGRAM)

    27 yaşındaki oyuncu, önceki gün Bebek'te sahilde köpeği Nagi ile yürüyüş yaparken objektiflere yakalandı.

    Afra Saraçoğlu. (TAKVİM GAZETESİ)Afra Saraçoğlu. (TAKVİM GAZETESİ)

    Fotoğraflarının çekildiğini fark etmesi ile birlikte yüzünü gizlemeye çalıştı. Saraçoğlu, gazetecilere "Arkadaşlar, ne olur çekmeyin, yeni kalktım makyajım yok. Kuaföre gidiyorum" diyerek hızlı adımlarla uzaklaştı. Bu durum hayranlarının da dikkatini çekti! "Demek ki doğal bir güzel değilmiş" yorumları patladı.

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