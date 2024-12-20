Yüzde "yüz" panik! Makyajsız yakalanan Afra Saraçoğlu'ndan muhabirlere: "Ne olur çekmeyin"

Ünlü oyuncu Afra Saraçloğu, son dönemde en çok konuşulan isimlerden biri olmayı başardı.
Ünlü oyuncu Afra Saraçloğu, son dönemde en çok konuşulan isimlerden biri olmayı başardı.
Hem Türkiye'de hem de özellikle Arap ülkelerinde şöhretin zirvesine çıktı. Güzelliği de bakışları üzerinde topladı! Ancak sokak hali ile gazetecilerin karşısına çıkınca büyük panik yaşadı.
27 yaşındaki oyuncu, önceki gün Bebek'te sahilde köpeği Nagi ile yürüyüş yaparken objektiflere yakalandı.
Fotoğraflarının çekildiğini fark etmesi ile birlikte yüzünü gizlemeye çalıştı. Saraçoğlu, gazetecilere "Arkadaşlar, ne olur çekmeyin, yeni kalktım makyajım yok. Kuaföre gidiyorum" diyerek hızlı adımlarla uzaklaştı. Bu durum hayranlarının da dikkatini çekti! "Demek ki doğal bir güzel değilmiş" yorumları patladı.