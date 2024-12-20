Yüzde "yüz" panik! Makyajsız yakalanan Afra Saraçoğlu'ndan muhabirlere: "Ne olur çekmeyin"

Afra Saraçoğlu. (TAKVİM GAZETESİ)

Fotoğraflarının çekildiğini fark etmesi ile birlikte yüzünü gizlemeye çalıştı. Saraçoğlu, gazetecilere "Arkadaşlar, ne olur çekmeyin, yeni kalktım makyajım yok. Kuaföre gidiyorum" diyerek hızlı adımlarla uzaklaştı. Bu durum hayranlarının da dikkatini çekti! "Demek ki doğal bir güzel değilmiş" yorumları patladı.