Ünlülerin en "şımarık" gecesi! Kırmızı halı geçidi şıklık yarışına sahne oldu

Yönetmen koltuğunda Onur Ünlü'nün oturduğu; başrollerinde ise Kerem Bürsin ve Melis Sezen'in yer aldığı Şımarık filminin galası gerçekleşti. Sinema dünyasının merakla beklenen filmi " Şımarık", önceki gece düzenlenen etkileyici bir gala ile izleyici karşısına çıktı. Geceye, sanat ve medya dünyasından ünlü isimler akın etti. Kırmızı halı geçidi, şıklık yarışına sahne olurken, gece boyunca eğlenceli ve duygusal anlar bir aradaydı. Galada filmin ilk gösterimi yapıldı ve salondaki konuklardan tam not aldı. Kahkahalarla ve duygu dolu anlarla geçen gösterimin sonunda izleyiciler oyuncu kadrosunu uzun süre alkışladı. Şımarık, 20 Aralık itibarıyla tüm sinemalarda! Eğlence, romantizm ve hayat dersleriyle dolu bu filmi kaçırmayın.

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