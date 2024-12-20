PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Saklambaç Haberleri

Umutlar yeşersin! Demet Evgar: "Bu projenin bir parçası olduğum için mutluyum"

3. Tarımda Pozitif Gelecek Sempozyumu, Çırağan Kempinski İstanbul'da gerçekleşti. Ünlü oyuncu Demet Evgar, Hataylı çiftçi Didem Esmer ile yaptığı sohbetle izleyenlere duygusal anlar yaşattı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :20 Aralık 2024
Umutlar yeşersin! Demet Evgar: Bu projenin bir parçası olduğum için mutluyum

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    3. Tarımda Pozitif Gelecek Sempozyumu, Çırağan Kempinski İstanbul'da gerçekleşti. Ünlü oyuncu Demet Evgar, Hataylı çiftçi Didem Esmer ile yaptığı sohbetle izleyenlere duygusal anlar yaşattı. Demet Evgar, "Sosyal Sorumluluk Projeleriyle Umudu Yeniden Yeşertmek" oturumunda şunları söyledi: Dört nesildir çiftçilik yapan bir aileden geliyorum. Tarıma ilgim çok geçmişe dayandığından bu konuya büyük bir ilgim var. Depremin yarattığı tahribatın ardından Hatay'daki çiftçilerimizin yanlarında olmak bizim için bir sorumluluk. Çiftçilerimizin yanında olarak her daim onlara güç vermeyi amaçladık ve hala da çalışıyoruz. Projeyle bölgede tarımı yeniden hayata geçirmek, daha sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek için birlikte hareket ediliyor. Bu projenin ve sürecin bir parçası olduğum için çok mutluyum.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    Başkan Erdoğan’dan Kahire’de yoğun diplomasi: Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile bir araya geldi
    Erken emekliliğe hesaplı formül: Borçlanma ile çifte fırsat! Başvuran ne kadar ödeyecek?
    Halkbank
    Başkan Erdoğan’dan D-8 Filistin-Lübnan oturumunda önemli açıklamalar
    2025 ASGARİ ÜCRETTE %40-%45 HESABI! SGK uzmanı canlı yayında rakam verdi: Bunun altında olacağını sanmıyorum
    Arap basını Anderson Talisca transferini duyurdu! İşte anlaşma detayı
    Asgari ücrette 3. toplantı! TÜRK-İŞ teklifini açıkladı | İşte zam senaryoları
    Galatasaray’dan Paulo Dybala açıklaması: Gayet normal!
    Dünya devi Victor Osimhen transferi için forvetlerini gözden çıkardı!
    CHP 17-25 Aralık sürecinde 28 Şubat’ın beyni Makovsky’den ne talimat aldı? TAKVİM ihanet toplantısını ifşa ediyor: Bomba Kılıçdaroğlu detayı
    Fenerbahçe’nin yeni forvet transferini canlı yayında duyurdular!
    Rusya askeri üslerini Suriye’den Libya’ya mı taşıyor? Uydu görüntülerinden sonra Hafter iddiası
    Başkan Erdoğan’dan Kahire’deki D-8 Zirvesi’nde önemli açıklamalar | Hedef terörsüz Suriye
    Esad’ın devrilmesi sonrası Putin’den ilk açıklama! Başkan Erdoğan vurgusu: Türkiye Suriye’de sınırının güvenliği için gerekeni yapıyor
    Konuşmak yasak, çırılçıplak dolaşmak mecburi! Esad rejiminin ‘Filistin Şubesi’nde akılalmaz işkenceleri!