Umutlar yeşersin! Demet Evgar: "Bu projenin bir parçası olduğum için mutluyum"

3. Tarımda Pozitif Gelecek Sempozyumu, Çırağan Kempinski İstanbul'da gerçekleşti. Ünlü oyuncu Demet Evgar, Hataylı çiftçi Didem Esmer ile yaptığı sohbetle izleyenlere duygusal anlar yaşattı. Demet Evgar, "Sosyal Sorumluluk Projeleriyle Umudu Yeniden Yeşertmek" oturumunda şunları söyledi: Dört nesildir çiftçilik yapan bir aileden geliyorum. Tarıma ilgim çok geçmişe dayandığından bu konuya büyük bir ilgim var. Depremin yarattığı tahribatın ardından Hatay'daki çiftçilerimizin yanlarında olmak bizim için bir sorumluluk. Çiftçilerimizin yanında olarak her daim onlara güç vermeyi amaçladık ve hala da çalışıyoruz. Projeyle bölgede tarımı yeniden hayata geçirmek, daha sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek için birlikte hareket ediliyor. Bu projenin ve sürecin bir parçası olduğum için çok mutluyum.

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