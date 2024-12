Yorumcu, söz yazarı, besteci Deniz Seki, yepyeni teklisi "Benim Hikayem" ile yakaladığı başarının ardından sahnede fırtına gibi esmeye başladı. Seki, geçtiğimiz akşam Ankara'da sahne aldı. Kırmızı renkli uzun gögüs dekolteli elbisesi ve kısa sürede verdiği kilolarla dikkat çeken Seki 3 saate yakın sahnede kaldı. Hareketli şarkıları ile eğlencenin an be an dozunu arttıran Seki, duygusal şarkılarıyla da kalplere dokundu.

