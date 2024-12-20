"Bulutlarda gezinti" DG Art Project'de sanatseverlerle buluştu

Durmuş Bahar, küratörlüğünü Zeynep Öztürk'ün üstlendiği ilk kişisel sergisi "Bulutlarda Gezinti" ile DG Art Project'de sanatseverlerle buluştu. 13 Ocak 2025'e kadar ziyaret edilebilecek sergiye sanat ve iş dünyasından Arzu Gündoğdu, Ceri Benardete, Aslı Turanlı, Burcu Şendir, Dursun Gündoğdu, Sinan Engin, Oğulcan Engin, Zeynep Öztürk, Fatih Öztürk, Ayşe Tatlıcı, Hakan Elmas, Hasan Kosif, Gizem Pamukcu, Yahşi Baraz, gibi isimler katıldı. Hasan Kosif, serginin en değerli eserlerinden birini koleksiyonuna ekledi. " Yasak elma artık bende. Bu tablo beni çok etkiledi ilk onu gördüm. Büromda yeri şimdiden belli" dedi.

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