Bade İşcil'den "Telefonunuz hack’lense korkar mısınız?" sorusuna iddialı cevap!

Ünlü oyuncu Bade İşçil, önceki gün Arnavutköy'de yürüyüş yaparken objektiflere takıldı. Yürüyüş sırasında kulaklığıyla telefon görüşmesi yapan İşçil, gazetecilerin sorularını da geri çevirmedi.
Ünlü oyuncu Bade İşçil, önceki gün Arnavutköy'de yürüyüş yaparken objektiflere takıldı. Yürüyüş sırasında kulaklığıyla telefon görüşmesi yapan İşçil, gazetecilerin sorularını da geri çevirmedi.
Ayaküstü samimi açıklamalarda bulundu. Gazetecilerin "Telefonunuz hack'lense korkar mısınız?" sorusuna ise İşçil net bir yanıt verdi:
"Ben telefonumda yer alan herhangi bir şeyden korkmam. Yaptığım hiçbir şeyden korkacak bir insan da değilim. Korkuyorsam zaten yapmam. Başıma böyle bir durum gelsin istemem, kötü bir şey ama bu durumdan korkacağım şeyleri de telefonumda tutmam zaten."
Bu arada güzel oyuncu 2024 yılını değerlendirdi. "Güzel bir yıl geçirdik, üzücü şeyler de yaşadık. İnşallah 2025 çok güzel bir yıl olur" dedi.