Bade İşcil'den "Telefonunuz hack’lense korkar mısınız?" sorusuna iddialı cevap!

Bade İşçil (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

"Ben telefonumda yer alan herhangi bir şeyden korkmam. Yaptığım hiçbir şeyden korkacak bir insan da değilim. Korkuyorsam zaten yapmam. Başıma böyle bir durum gelsin istemem, kötü bir şey ama bu durumdan korkacağım şeyleri de telefonumda tutmam zaten."

Bu arada güzel oyuncu 2024 yılını değerlendirdi. "Güzel bir yıl geçirdik, üzücü şeyler de yaşadık. İnşallah 2025 çok güzel bir yıl olur" dedi.