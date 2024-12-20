Annesinin Bilge’si! Naz Eren başarı hikayesi yazacak

Projehane'nin kurucusu iş insanı Bilge Kuru'nun kızı Naz Eren, dünyanın en saygın üniversitelerinden biri olan Londra King's College'a kabul edildi. Naz, bu prestijli üniversitede annesiyle aynı bölümü seçerek onun izinden gitmeyi ve başarılı bir kariyer inşa etmeyi hedefliyor. King's College London, akademik mükemmeliyet ve uluslararası düzeyde tanınan bölümleriyle Londra'nın en seçkin okullarından biri olarak kabul ediliyor. Naz'ın bu başarıyı elde etmesi, hem ailesi hem de çevresi için büyük bir gurur kaynağı oldu.Annesi Bilge Kuru'nun iş dünyasında elde ettiği başarılar, Naz için önemli bir ilham kaynağı. Eğitim yolculuğunu annesiyle aynı çizgide sürdürmeyi tercih eden Naz, hem akademik hem de profesyonel alanda etkileyici bir kariyer hedefliyor.

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