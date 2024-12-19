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"Uğur"suz dönem! Ebru Şallı: "Kendim için koruma talebinde bulundum"

Ebru Şallı, önceki gün Maslak'ta sağlıklı yaşam ve estetik konularının yer aldığı söyleşiye katıldı. Eşi Uğur Akkuş'un tehdit mesajlarıyla karşı karşıya kalan Şallı, "Koruma talebim kabul edildi" diyerek yakın zamanda boşanacaklarını söyledi.

AYDIN HAMZA AYDIN HAMZA
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :19 Aralık 2024
Uğursuz dönem! Ebru Şallı: Kendim için koruma talebinde bulundum

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    Ebru Şallı, önceki gün Maslak'ta sağlıklı yaşam ve estetik konularının yer aldığı söyleşiye katıldı. 2024 yılını değerlendirirken zor bir süreçten geçtiğini belirten Şallı, "2019 yılından beri benim için kolay yıllar olmadı. Neler yaşadığımı biliyorsunuz, zorlu bir dönem atlattım. Allah kimseye böyle şeyler yaşatmasın. Ayrıca bir evlilik yaptım ve şu an o da sona eriyor. Konu mahkemede olduğu için fazla detay vermek istemiyorum. Gereken açıklamaları zaten yaptım" dedi.

    HEPSİ BANA ULAŞTI!
    Eşi Uğur Akkuş'un kendisini ve arkadaşlarını tehdit ettiği iddialarına da değinen Şallı, "Tehdit alan arkadaşlarımız oldu ve hepsi bana ulaştı. O kişinin de o an kendini iyi hissetmediğini öğrendim, üzgünmüş. Ben de kendim için koruma talebinde bulundum ve bu talep kabul edildi" şeklinde konuştu.

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