SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Saklambaç Haberleri

Rekor adam! Cemal Hünal'dan Çağan Irmak ve Issız Adam hayranlarını şoke edecek itiraf!

Başarılı oyuncu Cemal Hünal sinema dünyasının unutulmaz yapımları arasında yer laan Issız Adam filmi hakkında, kimsenin bilmediği bir set olayını anlattı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :19 Aralık 2024
Rekor adam! Cemal Hünal’dan Çağan Irmak ve Issız Adam hayranlarını şoke edecek itiraf!

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Oyuncu Cemal Hünal, bir derginin Aralık sayısına kapak oldu. At tutkusu ile tanınan Hünal kapak çekimi için bir at çiftliğinde objektif karşısına geçti. 'Issız Adam' filmiyle adını geniş kitlelere duyuran Hünal, o yıllara dair Çağan Irmak ile ilgili bir anısını paylaştı. Hünal "Çağan Irmak, 'Film inşallah 300 bin seyirciyi geçer de filmin yapımcısı Mustafa beyin parasını kurtarabilirim' diye düşünüyordu. Sonra bana döndü ve 'Sence kaç yapar?' dedi. Bence 1,5 milyonu geçer dedim... Gülmekten sandalyesinden düşmüştü. Ama galiba haklı çıktım...Film 3,5 milyonu da geçti" ifadelerini kullandı.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    Asgari ücrette 3. toplantı zamanı! İşte zam senaryoları
    Başkan Erdoğan’dan Filistin ve Suriye diplomasisi: Lübnan Başbakanı Necip Mikati’yi kabul etti: İsrail’e baskı sürmeli
    Yeni yıla Binance TR ile başlayın
    20 MİLYONA YENİ MAAŞ | Memurların-emeklilerin Ocak zammının ipucunu anketler veriyor: 2 model masada
    PKK sıkışınca ses Mossad ajanı Bernard Henri Levy’den geldi... Türkiye’yi hedef aldı: Batı’ya skandal çağrı!
    NOW TV’nin asılsız haberine İletişim Başkanlığı’ndan yanıt gecikmedi! Asılsız iddialara itibar etmeyiniz
    Görüşmeler olumlu sonuçlanmıştı! ’Eurofighter’lar Ankara’ya iniş yaptı! Türk yetkililer inceledi
    ABD Dışişleri Bakanlığı’nda İsrail’in Suriye’ye yönelik işgal adımlarına kılıf: Geçici!
    Fed faiz kararını açıkladı! Piyasalara etkisi ne oldu? Altın, dolar, euro... son durum
    ABD’li senatörler Lindsey Graham ve Chris Van Hollen’den Türkiye’ye yaptırım tehdidi! YPG’ye arka çıktılar: Kürt ortaklarımız
    PKK/YPG’nin zulmü bir kez daha gün yüzüne çıktı! Rejim mağdurları yaşadıklarını anlattı: Gözümün önünde saat başı biri infaz edildi
    Narin Güran cinayetinde yeni gelişme! Araçta DNA profili çıkmıştı! Kurtuluş Güran ilk kez konuştu: Nevzat o kadar saf değil
    İsrail’den Türkiye’ye Suriye iftirası! PKK/PYD/YPG elebaşları Trump’a yalvarmıştı: Ses Tel Aviv’den geldi
    Transferde sürpriz! Fenerbahçe’den Galatasaray’a dev çalım
    Beşar Esad hem ülkeyi hem ekonomiyi enkaza çevirdi: Bankalar boşaldı Suriyeliler mağdur oldu