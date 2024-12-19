Rekor adam! Cemal Hünal’dan Çağan Irmak ve Issız Adam hayranlarını şoke edecek itiraf!

Oyuncu Cemal Hünal, bir derginin Aralık sayısına kapak oldu. At tutkusu ile tanınan Hünal kapak çekimi için bir at çiftliğinde objektif karşısına geçti. 'Issız Adam' filmiyle adını geniş kitlelere duyuran Hünal, o yıllara dair Çağan Irmak ile ilgili bir anısını paylaştı. Hünal "Çağan Irmak, 'Film inşallah 300 bin seyirciyi geçer de filmin yapımcısı Mustafa beyin parasını kurtarabilirim' diye düşünüyordu. Sonra bana döndü ve 'Sence kaç yapar?' dedi. Bence 1,5 milyonu geçer dedim... Gülmekten sandalyesinden düşmüştü. Ama galiba haklı çıktım...Film 3,5 milyonu da geçti" ifadelerini kullandı.

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