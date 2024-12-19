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Oyuncu Olgun Toker Etiler'de kız arkadaşıyla görüntülendi

Oyuncu Olgun Toker, kız arkadaşıyla önceki gece Etiler'deki bir mekandan çıkarken objektiflere takıldı. Toker gazetecilerin ilişki sorularına sadece "İyi geceler Brolar" demekle yetindi. Ardından aracına binerek oradan uzaklaştı.

Doğan Savaş Doğan Savaş
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :19 Aralık 2024
Oyuncu Olgun Toker Etiler’de kız arkadaşıyla görüntülendi

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    Oyuncu Olgun Toker, kız arkadaşıyla önceki gece Etiler'deki bir mekandan çıkarken görüntülendi. Gazetecileri fark eden Toker, VIP aracını önce mekanın önüne sıfır yanaştırarak bir süre bekledi.

    Olgun Toker ve kız arkadaşı (TAKVİM) Olgun Toker ve kız arkadaşı (TAKVİM)

    Ancak araca binmeyip geri gönderen oyuncu, yaklaşık 30 dakika sonra aracına tekrar bindi ve bu kez kız arkadaşıyla el ele görüntü vererek gazetecilere poz verdi. Muhabirlerin, "Olgun Bey, iyi geceler, sizi ilk defa bir hanımefendiyle el ele görüyoruz, hayırlı olsun?" sorusuna Toker, "İyi geceler Brolar" dedi.