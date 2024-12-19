"Lima"nda evlilik var! Adriana Lima oğlunun babası Andre Lemmers ile evlendi

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Eski eşi Marko Jaric ile olan evliliğinden iki kız çocuk annesi olan 43 yaşndaki eski model Adriana Lima, iki yıl önce sevgilisi Andre Lemmers'ten bir erkek bebek dünyaya getirmişti.

Adriana Lima ile Andre Lemmers evlendi. (INSTAGRAM) Bir süredir Abu Dabi'den sosyal medya paylaşımları yapan Lima, çöl ya da kumsal benzeri bir yerde çekilen bir fotoğrafı paylaştı.