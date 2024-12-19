"Lima"nda evlilik var! Adriana Lima oğlunun babası Andre Lemmers ile evlendi

Eski eşi Marko Jaric ile olan evliliğinden iki kız çocuk annesi olan 43 yaşndaki eski model Adriana Lima, iki yıl önce sevgilisi Andre Lemmers'ten bir erkek bebek dünyaya getirmişti.
Eski eşi Marko Jaric ile olan evliliğinden iki kız çocuk annesi olan 43 yaşndaki eski model Adriana Lima, iki yıl önce sevgilisi Andre Lemmers'ten bir erkek bebek dünyaya getirmişti.
Bir süredir Abu Dabi'den sosyal medya paylaşımları yapan Lima, çöl ya da kumsal benzeri bir yerde çekilen bir fotoğrafı paylaştı.
Lima, 2021'den beri birlikte olduğu film yapımcısı sevgilisi Andre Lemmers ile evlendiğini duyurdu.
Dünyaca ünlü model, Lemmers ile el ele tutuştuğu ve parmağında tek taş yüzükle poz verdi. Ünlü isim paylaşımına "Resmi olarak Bayan Lima Lemmers" notunu düşerek mutlu haberi verdi.