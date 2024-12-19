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"Lima"nda evlilik var! Adriana Lima oğlunun babası Andre Lemmers ile evlendi

Dünyaca ünlü Brezilyalı top model Adriana Lima, bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Andre Lemmers ile evlendi. Sosyal medya hesabından paylaştığı kare gündem oldu. Çöl ve kumsal manzaralı bir yerde çekilen fotoğraf, ünlü modelin hayranlarından büyük ilgi gördü.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :19 Aralık 2024
Limanda evlilik var! Adriana Lima oğlunun babası Andre Lemmers ile evlendi

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    Eski eşi Marko Jaric ile olan evliliğinden iki kız çocuk annesi olan 43 yaşndaki eski model Adriana Lima, iki yıl önce sevgilisi Andre Lemmers'ten bir erkek bebek dünyaya getirmişti.

    Adriana Lima ile Andre Lemmers evlendi. (INSTAGRAM)Adriana Lima ile Andre Lemmers evlendi. (INSTAGRAM)

    Bir süredir Abu Dabi'den sosyal medya paylaşımları yapan Lima, çöl ya da kumsal benzeri bir yerde çekilen bir fotoğrafı paylaştı.

    Adriana Lima ile Andre Lemmers evlendi. (INSTAGRAM)Adriana Lima ile Andre Lemmers evlendi. (INSTAGRAM)

    Lima, 2021'den beri birlikte olduğu film yapımcısı sevgilisi Andre Lemmers ile evlendiğini duyurdu.

    Adriana Lima ile Andre Lemmers evlendi. (INSTAGRAM)Adriana Lima ile Andre Lemmers evlendi. (INSTAGRAM)

    Dünyaca ünlü model, Lemmers ile el ele tutuştuğu ve parmağında tek taş yüzükle poz verdi. Ünlü isim paylaşımına "Resmi olarak Bayan Lima Lemmers" notunu düşerek mutlu haberi verdi.

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