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İşin "aslı" aşk! Çağatay Ulusoy gönlünü o güzel oyuncuya kaptırdı

Duygu Sarışın’dan ayrıldıktan sonra uzun süre aşk orucuna giren Çağatay Ulusoy, Aslıhan Malbora ile yeni bir ilişkiye başladı. Çift, iddialara göre gözlerden uzak bir şekilde birlikteliklerini sürdürüyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :19 Aralık 2024
İşin aslı aşk! Çağatay Ulusoy gönlünü o güzel oyuncuya kaptırdı

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    Bir dargın bir barışık ilişkilerini 7 yıl sürdüren Çağatay Ulusoy ve Duygu Sarışın'ın evlilik haberi beklenirken ünlü çift geçtiğimiz yıl kesin olarak ayrıldıklarını duyurmuştu. Ayrılığın ardından Duygu Sarışın'ın Prof. Dr. Mete Atatüre'ye kaptırdığı iddia edilmişti. Bu haberlerin ardından Çağatay Ulusoy'un da yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi. Yakışıklı oyuncu, kalbini "Kübra" dizisindeki partneri Aslıhan Malbora'ya kaptırdı.

    GÖZLERDEN UZAK...
    İlişkileri yeni başlayan çiftin bir süre gözlerden uzak kalmayı tercih ettiği öğrenildi. Öte yandan Ünlü oyuncu Aslıhan Malbora'nın 10 yıllık sevgilisi Metin Temel'le geçtiğimiz yaz yollarını ayırdığı biliniyor. Hatta Temel'in barışmayı çok istediği ve sosyal medyadan Malbora ile fotoğraflarını silmediği de konuşulmuştu. Malbora ise ayrılığına ardından tek kelime etmemişti.

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