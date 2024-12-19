Geniş aile! Wanda Nara eski kocası ve yeni sevgilisiyle yemekte buluştu: "Bir Icardi eksik"

Mauro Icardi ile evli olan Wanda Nara , rapçi L-Gante ile bir süredir aşk yaşıyordu. L-Gante ile gününü gün eden Nara, geçtiğimiz günlerde sevgilisi Roma'ya tatile gitmişti.

Wanda Nara ( TAKVİM)

"ICARDİ EKSİK"

Skandalları bitmek bilmeyen Nara, şimdi de 2008 – 2013 yılları arasında evli olduğu Maxi Lopez ile yeni sevgilisi L-Gante'yi kahvaltıda buluşturdu. O anları sosyal medya hesabında paylaşan Nara'nın pozu gündem oldu. Birçok kullanıcı, "Umarım Icardi katılmaz" , "Icardi eksik" yorumları yaptı.