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Geniş aile! Wanda Nara eski kocası ve yeni sevgilisiyle yemekte buluştu: "Bir Icardi eksik"

Icardi'den olaylı bir şekilde ayrılan ve magazin dünyasında adından sık sık söz ettiren Wanda Nara rapçi sevgilisi L-Gante ile doyasıya aşkını yaşamaya devam ediyor. Son olara Nara, eski eşi Maxi Lopez ve yeni sevgilisiyle kahvaltıda buluştu. Aralarından su sızmayan üçlünün pozu sosyal medya da kısa sürede gündem oldu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :19 Aralık 2024
Geniş aile! Wanda Nara eski kocası ve yeni sevgilisiyle yemekte buluştu: Bir Icardi eksik

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    Mauro Icardi ile evli olan Wanda Nara, rapçi L-Gante ile bir süredir aşk yaşıyordu. L-Gante ile gününü gün eden Nara, geçtiğimiz günlerde sevgilisi Roma'ya tatile gitmişti.

    Wanda Nara ( TAKVİM) Wanda Nara ( TAKVİM)

    "ICARDİ EKSİK"

    Skandalları bitmek bilmeyen Nara, şimdi de 2008 – 2013 yılları arasında evli olduğu Maxi Lopez ile yeni sevgilisi L-Gante'yi kahvaltıda buluşturdu. O anları sosyal medya hesabında paylaşan Nara'nın pozu gündem oldu. Birçok kullanıcı, "Umarım Icardi katılmaz" , "Icardi eksik" yorumları yaptı.

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