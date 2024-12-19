Deniz Baysal ve Barış Yurtçu’dan çocuk açıklaması

Barış Yurtçu ve Deniz Baysal , önceki gece Etiler'de bir mekandan çıkarken objektiflere yansıdı. Gazetecilerle sohbet eden Baysal'a, "Güzel giden bir evliliğiniz var, çocuk düşünüyor musunuz?" sorusu yöneltildi.

Barış Yurtçu ve Deniz Baysal (TAKVİM)

Oyuncu, "İsteyenin olsun, çok büyük bir sorumluluk. Şu an düşünmüyoruz" şeklinde yanıt verdi. Barış Yurtçu ise, "Ben istiyorum ama Deniz isterse olur, ona bırakıyorum. Karar onun kararı" diyerek konuyu sonlandırdı.