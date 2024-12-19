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Deniz Baysal ve Barış Yurtçu'dan çocuk açıklaması

Barış Yurtçu ve Deniz Baysal, önceki gece Etiler'de objektiflere takıldı. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan ünlü çift çocuk konusunda kararsız kaldı. Baysal, "Çocuk düşünmüyoruz" derken, Yurtçu ise, "Ben çok istiyorum" dedi.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :19 Aralık 2024
Deniz Baysal ve Barış Yurtçu’dan çocuk açıklaması

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    Barış Yurtçu ve Deniz Baysal, önceki gece Etiler'de bir mekandan çıkarken objektiflere yansıdı. Gazetecilerle sohbet eden Baysal'a, "Güzel giden bir evliliğiniz var, çocuk düşünüyor musunuz?" sorusu yöneltildi.

    Barış Yurtçu ve Deniz Baysal (TAKVİM) Barış Yurtçu ve Deniz Baysal (TAKVİM)

    Oyuncu, "İsteyenin olsun, çok büyük bir sorumluluk. Şu an düşünmüyoruz" şeklinde yanıt verdi. Barış Yurtçu ise, "Ben istiyorum ama Deniz isterse olur, ona bırakıyorum. Karar onun kararı" diyerek konuyu sonlandırdı.

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