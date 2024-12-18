Kaçış planı tutmadı! Kıvanç Tatlıtuğ adeta çılgına döndü

Geçtğimiz aylarda Londra'ya taşındıkları iddia edilen Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çifti, önceki akşam Etiler'de bir mekandan çıkarken objektiflere yakalandı. Mekandan çıkışta gazetecilerin kapıda beklediğini öğrenen Tatlıtuğ, paniğe kapılarak arka kapıya yöneldi. Ancak, arka kapıda da basın mensuplarının olduğunu öğrenince adeta çılgına döndü.

GERGİNLİK

Arka kapıdan çıkmaya çalıştığı sırada gazetecilerin burada da beklediğini öğrenen ünlü oyuncu, kısa süreli bir gerginlik yaşadı ve çevresindekilere argo kelimeler kullandı. Sinirlenen Tatlıtuğ, mecburen ön kapıya yöneldi. Çift, mekandan çıkış yaptıktan sonra basın mensuplarının sorularını yanıtsız bırakarak araçlarına bindi ve hızlıca oradan uzaklaştı.