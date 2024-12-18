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"Hadise" büyüyor! Eski sevgililer arasında sular durulmuyor! Sinan Akçıl'ın paylaşımları olay oldu

Eski aşkı Sinan Akçıl’la yaşadığı olayları anlatan Hadise’ye, adeta salvolar geldi. Akçıl, Hadise’yi aralarının bozuk olduğu Ebru Gündeş’le vurdu. Akçıl’ın Peş peşe paylaşımları ortalığı ateşe verdi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :18 Aralık 2024
Hadise büyüyor! Eski sevgililer arasında sular durulmuyor! Sinan Akçıl’ın paylaşımları olay oldu

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    Hadise, geçtiğimiz günlerde eski aşkı Sinan Akçıl ile anısını anlatırken "Bir kavga yaşandı ben çıktım evden. Otele gittim peşimden geldi. 'Telefonumu şarj eder misin?' dedi. Birden her şeyi senkronize etmek ister misin çıktı ben de evete bastım. Ondan sonra bir video izledim" demişti. Akçıl da Hadise'nin sözlerine cevap vererek "Ben hikayeyi bu şekilde hatırlamıyorum. Eski defterler çoktan kapanmıştır" ifadelerini kullanmıştı.

    GÜNDEŞ'İ ÖVDÜ!
    Hızını alamayan Akçıl, Instagram hesabından eş peşe paylaşımlar yaptı. Yıllar önce Hadise ile konuşmayan Ebru Gündeş'in kendisinden bahsettiği bir videoyu paylaşan Akçıl "Canım benim. İyi ve kötü gününde her zaman yanındayım, arkanda olmaya devam edeceğim. Yeni şarkı 'İyi Ki Doğmuşum' sana doğum günü hediyemdir" dedi.

    EUROVISION GÖNDERMESİ
    Akçıl daha sonra Hadise'nin Eurovision konuşmasına yer verdi. Hadise yaptığı konuşmada Akçıl'dan bahsederek, "Bu sene bir şarkıyla Avrupa'da Türkiye'yi bambaşka bir yere taşıdık. Sevgili Sinan Akçıl'a teşekkür etmek istiyorum, senin sayende Düm Tek Tek doğdu" diyor. Görüntüleri paylaşan Akçıl da "Ne kadar naif... Eskiden sevgi, saygı, aşk çok güzel anlatılıyordu sanki... Her kimde hakkım varsa, hepsine helal olsun" notunu düştü.

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