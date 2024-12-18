Gökhan Keser, Çiğdem Batur ile ayrılığının ardından ilk kez konuştu: "Denedik olmadı"

Modacı Yasemin Yılmaz ve kardeşi Edanur Yılmaz'ın yeni koleksiyonlarının tanıtımını önceki akşam Şişli'de bir otelde yapıldı. Geceye katılan Gökhan Keser de basın mensuplarıyla sohbet etti. Geçtiğimiz haftalarda sevgilisi Çiğdem Batur ile ayrılık kararı alan Keser, "Denedik olmadı. Gönül bağımızın kopmaması adına konuşarak ayrılık kararı aldık. Önemli olan onun mutlu olması... Hayırlısı neyse o olsun" dedi.

EVLİLİĞİ UZAĞIM

Son dönemde evlilik kararı alan birçok sanatçı olduğu dile getirilince ise Keser, "Herkesin kendi kararı... Evliliğe uzağım. Ama yarın bize ne gösterir bunu kimse bilemez. Korkularım yok ama daha öyle bir hissiyat yaşamadım" diye konuştu.