"Çelik"ten duvar! Nilperi Şahinkaya Emre Yusufi'den sonra Fırat Çelik ile aşk mı yaşıyor? Ünlü oyuncudan net cevap

5 yıldır birlikte olduğu Emre Yusufi'den ayrılan Nilperi Şahinkaya, önceki gün Bebek'te yürüyüş yaparken objektiflere yakalandı.
5 yıldır birlikte olduğu Emre Yusufi'den ayrılan Nilperi Şahinkaya, önceki gün Bebek'te yürüyüş yaparken objektiflere yakalandı.
Gazetecilerle sohbet eden Şahinkaya, "Bu yıl benim için çok yoğun geçti. Bende çalışmayı çok seviyorum" dedi. Gazetecilerin, "Fırat Çelik'le aşk haberleriniz çıktı, bu konuda ne diyeceksiniz?" sorusuna güzel oyuncu "Fırat benim arkadaşım, aynı mahallede oturuyoruz. Burada da gördüğümde oturup sohbet ediyoruz" şeklinde konuşarak iddiaları yalanladı.
KALBİM BOŞ
"Eski erkek arkadaşınız Emre bey ayrılığınızın nedenini size sormamızı söyledi. Ayrılığın nedeni nedir?" sorusuna Şahinkaya, "Biz, birbirimizi çok severek ayrıldık. Mutabık bir şekilde ilişkimizi bitirdik. Benim için Emre Yusufi ile ilgili aşk kapısı kapandı. Şimdilik hayatımda kimse yok" dedi.
Hadise'nin gündem olan, "Ayna karşısında poz veren erkek çok itici" sözlerine de değinen oyuncu, "Evet bence de çok itici olur. Hadise'ye katılıyorum" şeklinde konuştu.