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"Çelik"ten duvar! Nilperi Şahinkaya Emre Yusufi'den sonra Fırat Çelik ile aşk mı yaşıyor? Ünlü oyuncudan net cevap

Ünlü oyuncu, Nilperi Şahinkaya önceki gün Bebek'te objektifklere takıldı. Şakünkaya, Fırat Çelik ile aşk yaşadığı iddialarını yalanlarken, eski sevgilisi Emre Yusufi’ye aşk kapılarının tamamen kapalı olduğunu da söyledi.

AYDIN HAMZA AYDIN HAMZA
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :18 Aralık 2024
Çelikten duvar! Nilperi Şahinkaya Emre Yusufi’den sonra Fırat Çelik ile aşk mı yaşıyor? Ünlü oyuncudan net cevap

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    5 yıldır birlikte olduğu Emre Yusufi'den ayrılan Nilperi Şahinkaya, önceki gün Bebek'te yürüyüş yaparken objektiflere yakalandı.

    Nilperi Şahinkaya. (Instagram)Nilperi Şahinkaya. (Instagram)

    Gazetecilerle sohbet eden Şahinkaya, "Bu yıl benim için çok yoğun geçti. Bende çalışmayı çok seviyorum" dedi. Gazetecilerin, "Fırat Çelik'le aşk haberleriniz çıktı, bu konuda ne diyeceksiniz?" sorusuna güzel oyuncu "Fırat benim arkadaşım, aynı mahallede oturuyoruz. Burada da gördüğümde oturup sohbet ediyoruz" şeklinde konuşarak iddiaları yalanladı.

    Fırat Çelik. (Instagram)Fırat Çelik. (Instagram)

    KALBİM BOŞ
    "Eski erkek arkadaşınız Emre bey ayrılığınızın nedenini size sormamızı söyledi. Ayrılığın nedeni nedir?" sorusuna Şahinkaya, "Biz, birbirimizi çok severek ayrıldık. Mutabık bir şekilde ilişkimizi bitirdik. Benim için Emre Yusufi ile ilgili aşk kapısı kapandı. Şimdilik hayatımda kimse yok" dedi.

    Nilperi Şahinkaya. (Instagram)Nilperi Şahinkaya. (Instagram)

    Hadise'nin gündem olan, "Ayna karşısında poz veren erkek çok itici" sözlerine de değinen oyuncu, "Evet bence de çok itici olur. Hadise'ye katılıyorum" şeklinde konuştu.

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