"Çelik"ten duvar! Nilperi Şahinkaya Emre Yusufi'den sonra Fırat Çelik ile aşk mı yaşıyor? Ünlü oyuncudan net cevap

Nilperi Şahinkaya. (Instagram)

Gazetecilerle sohbet eden Şahinkaya, "Bu yıl benim için çok yoğun geçti. Bende çalışmayı çok seviyorum" dedi. Gazetecilerin, "Fırat Çelik'le aşk haberleriniz çıktı, bu konuda ne diyeceksiniz?" sorusuna güzel oyuncu "Fırat benim arkadaşım, aynı mahallede oturuyoruz. Burada da gördüğümde oturup sohbet ediyoruz" şeklinde konuşarak iddiaları yalanladı.