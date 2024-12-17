"Murat"ına erdi: Ebru Gündeş ve Murat Özdemir boşanmaktan vazgeçti! Gelen barışma hediyesi şoke etti

Ebru Gündeş ve Murat Özdemir çifti boşanmaktan vazgeçti (Takvim.com.tr)

Bir süre önce boşanma kararı ile magazin gündemini sallayan Gündeş ve Özdemir çifti, evliliklerine yeni bir şans vererek boşanmaktan vazgeçtiler. Önceki gün Sarıyer'de gözlerden uzak bir mekanda bir araya gelen çift, Güven Yüreyi şarkıları eşliğinde aşklarını tazeledi.