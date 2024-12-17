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"Murat"ına erdi: Ebru Gündeş ve Murat Özdemir boşanmaktan vazgeçti! Gelen barışma hediyesi şoke etti

Dubai'de sürpriz bir şekilde nikah masasına oturmuşlardı. Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş ve Murat Özdemir evliliklerine bir şans daha verdi. Özdemir eşi Gündeş’e barışma hediyesi olarak pırlanta aldı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :17 Aralık 2024
Muratına erdi: Ebru Gündeş ve Murat Özdemir boşanmaktan vazgeçti! Gelen barışma hediyesi şoke etti

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    Ebru Gündeş, 9 ay önce Murat Özdemir ile dünyaevine girmişti. 9 ay önce evlenen çiftin yollarını ayırdığı iddia ediliyordu.

    Ebru Gündeş ve Murat Özdemir çifti boşanmaktan vazgeçti (Takvim.com.tr)Ebru Gündeş ve Murat Özdemir çifti boşanmaktan vazgeçti (Takvim.com.tr)

    Bir süre önce boşanma kararı ile magazin gündemini sallayan Gündeş ve Özdemir çifti, evliliklerine yeni bir şans vererek boşanmaktan vazgeçtiler. Önceki gün Sarıyer'de gözlerden uzak bir mekanda bir araya gelen çift, Güven Yüreyi şarkıları eşliğinde aşklarını tazeledi.

    Ebru Gündeş ve Murat Özdemir çifti boşanmaktan vazgeçti (Takvim.com.tr)Ebru Gündeş ve Murat Özdemir çifti boşanmaktan vazgeçti (Takvim.com.tr)

    PAHALI HEDİYE!
    Evlilikleri üzerinde dolaşan karabulutları romantik bir gece ile dağıtan çift, aralarındaki bağları güçlendirdi. Öte yandan, Murat Özdemir'in, barışma hediyesi olarak eşi Ebru Gündeş'e tek taş bir pırlanta hediye ettiği iddia edildi.

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