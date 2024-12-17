"Murat"ına erdi: Ebru Gündeş ve Murat Özdemir boşanmaktan vazgeçti! Gelen barışma hediyesi şoke etti

Ebru Gündeş, 9 ay önce Murat Özdemir ile dünyaevine girmişti. 9 ay önce evlenen çiftin yollarını ayırdığı iddia ediliyordu.
Ebru Gündeş, 9 ay önce Murat Özdemir ile dünyaevine girmişti. 9 ay önce evlenen çiftin yollarını ayırdığı iddia ediliyordu.
Bir süre önce boşanma kararı ile magazin gündemini sallayan Gündeş ve Özdemir çifti, evliliklerine yeni bir şans vererek boşanmaktan vazgeçtiler. Önceki gün Sarıyer'de gözlerden uzak bir mekanda bir araya gelen çift, Güven Yüreyi şarkıları eşliğinde aşklarını tazeledi.
PAHALI HEDİYE!
Evlilikleri üzerinde dolaşan karabulutları romantik bir gece ile dağıtan çift, aralarındaki bağları güçlendirdi. Öte yandan, Murat Özdemir'in, barışma hediyesi olarak eşi Ebru Gündeş'e tek taş bir pırlanta hediye ettiği iddia edildi.